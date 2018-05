Éducation: le nombre d’orthopédagogues et de psychologues a baissé entre 2013 et 2016, pour ensuite remonter

Contrairement à ce que laisse entendre Philippe Couillard, le nombre de psychologues et d'orthopédagogues a bel et bien diminué entre 2013 et 2016... pour ensuite remonter.



TVA Nouvelles a fait des demandes d'accès à l'information dans toutes les commissions scolaires du Québec et a obtenu des données complètes chez 41 d'entre elles.



Selon les données de notre échantillon, le nombre de psychologues en milieu scolaire est passé de 504 à 491 (entre 2013 et 2016). Puis, au cours de la dernière année financière, 524 psychologues étaient au budget de ces commissions scolaires.



Toujours selon notre échantillon, le nombre d'orthopédagogues est passé de 590 à 553. Puis, au cours de la dernière année financière, 668 orthopédagogues étaient au budget de ces commissions scolaires.



Ce n'est pas le gouvernement, mais les commissions scolaires qui font ces choix budgétaires. Par exemple, une commission scolaire peut faire le choix de couper des psychologues pour embaucher des psychoéducateurs.



Le nombre d'orthophonistes, d'audiologistes, et de psychoéducateurs n'a cessé d'augmenter au fil des 5 dernières années.



Lors d'un discours, dans un rassemblement militant dimanche, le chef de la CAQ, François Legaullt, a indiqué qu'il ne «pardonnera jamais à Philippe Couillard d'avoir coupé dans l'aide aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage.»