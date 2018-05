Fondation Petit Blanchon

Le 7e karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en folie, qui se déroulera le 31 mai à LaScène Lebourgneuf, mettra en vedette Marc-Antoine Munoz, propriétaire du restaurant La Scala ; le juge Jean-François Clément, du Tribunal administratif du travail ; l’agricultrice Natacha Lagarde, propriétaire des Sucreries DL ; Valérie Dion, auditrice, CPA et associée chez Mallette ; et Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports et députée de Chauveau.

Par ailleurs, une compétition opposera la journaliste de TVA Nouvelles Julie Couture, le chef Mario Martel et l’animatrice au FM93 Josey Arsenault. Cette année, toutes les performances seront jugées par Jean Ravel (chanteur, Rock Story), Nathalie Clark (TVA Nouvelles) et Joanne Boivin (M FM 102,9). Les sommes amassées seront remises à la Fondation Le Petit Blanchon, qui vient en aide à des enfants qui connaissent un départ difficile dans la vie, victimes d’abandon, de négligence, d’abus ou de violence. Renseignements : Lyne Boivin au 418-622-6644, poste 103.

Cœur+AVC

Photo courtoisie

La 18e Soirée gastronomique des Grands Cœurs de Lévis, présentée le 17 mai dernier sous la présidence d’honneur du député caquiste de Lévis François Paradis, a réuni 230 convives au 15e étage de la Cité Desjardins de la coopération de Lévis et a permis de remettre 57 800 $ à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. De gauche à droite sur la photo : Kevin Bilodeau, directeur des relations gouvernementales ; Ronald Davidson, directeur du développement communautaire Québec pour Cœur + AVC ; François Paradis, président d’honneur ; Pierre-Luc Berthiaume, directeur régional La Capitale pour Cœur + AVC ; Geneviève Morel, conférencière invitée et survivante Cœur + AVC ; Julie du Page, animatrice de la soirée et comédienne ; et Stéphanie Lavoie, coordonnatrice de l’événement pour Cœur + AVC.

Hôtel Fairmont de 2017

Photo courtoisie

Robert Mercure, directeur général du Fairmont Le Château Frontenac, était fier d’annoncer que l’hôtel (photo) a remporté récemment la prestigieuse distinction d’Hôtel Fairmont de l’année 2017, devenant ainsi le premier hôtel Fairmont à recevoir ce prix au Québec. Le très recherché prix Fairmont est attribué selon des critères de performance financière, de satisfaction de la clientèle, d’engagement des collègues, de standards de performance et de parts de marché. De plus, le Château Frontenac a obtenu le 4e meilleur résultat en termes de satisfaction de la clientèle de tous les hôtels Fairmont au monde.

Nomination

Photo courtoisie

Bravo à Jacques Topping (photo), CPA, CA, MBA, ASC, qui vient d’être nommé président du conseil d’administration de l’Institut national d’optique (INO). Administrateur de plusieurs sociétés, Jacques Topping est notamment président de MissionBis, une société de portefeuille, ainsi que président du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

Le grand blond

Photo courtoisie

Ça devait inévitablement lui arriver un jour. Sylvain Tremblay (photo), conseiller publicitaire senior à CHOI Radio X et POP 100,9, change de dizaine aujourd’hui, en célébrant son 50e anniversaire de naissance. Nombreux sont ceux et celles qui prendront la peine de lui adresser leurs meilleurs vœux, aujourd’hui, en lui disant qu’il ne fait pas son âge. Pour l’avoir rencontré récemment, le grand blond (pour les intimes) est toujours aussi allumé et taquin malgré les années qui passent. Bonne fête, le grand.

Anniversaires

Photo courtoisie

Benito Terzini (photo), ex-propriétaire du Café de la Paix du Vieux-Québec, 70 ans... Zachary Fucale, gardien de but de l’organisation du Canadien de Montréal, 23 ans... Patrick Groulx, humoriste et chanteur québécois, 44 ans... David Perron, attaquant des Golden Knights de Las Vegas (LNH), 30 ans... Catherine Lachance, comédienne et actrice québécoise, 49 ans... Kylie Minogue, chanteuse australienne, 50 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 mai 2017. Jean-Marc Thibault (photo), 93 ans, acteur français... 2016. Bryce Dejean-Jones, 23 ans, joueur de la NBA (Nouvelle-Orléans)... 2015. Steven Gerber, 66 ans, compositeur américain de musique classique... 2011. Alys Robi, 88 ans, de son vrai nom Alice Robitaille, chanteuse populaire québécoise... 2010. Robert Middlemiss, 75 ans, député libéral dans Pontiac en 1981 (jusqu’en 2003)... 2009. Marcel Béliveau, 69 ans, animateur québécois (Surprise sur prise)... 1994. Julius Boros, 74 ans, golfeur professionnel... 1988. Sy Oliver, 77 ans, trompettiste de jazz, compositeur, chef d’orchestre et arrangeur.