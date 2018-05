Labeaume demande au G7 d'indemniser aussi les résidents de Québec qui subiraient des dommages

Satisfait de la collaboration de l’organisation du G7 pour les compensations financières aux commerçants, le maire de Québec demande aux autorités d’offrir les mêmes possibilités aux résidants qui subiraient des dommages.

«Vendredi, je pense que les commerçants ont eu des bonnes réponses. On continue de travailler avec l’organisation. On voudrait même qu’ils aillent un peu plus loin. Parce qu’il faut penser maintenant aux résidences. S’il y avait des dommages, on voudrait que ces gens-là aussi puissent être dédommagés.»

Régis Labeaume travaille depuis vendredi dernier avec les organisateurs sur cette question. «L’organisation du G7, actuellement, collabore très bien.» S’ils sont tenus d’afficher une «certaine prudence», le maire convient que les dirigeants de l’organisation «ont très bien répondu jusqu’à maintenant». «On sent une volonté de protéger les taxes des gens qui sont payées au fédéral.»

Vendredi, les autorités du G7 ont expliqué aux commerçants les modalités du programme de compensation, lors d’une rencontre à huis clos, à laquelle assistaient aussi des représentants de la Ville.

Par ailleurs, l’expérience vécue par la petite ville de Taormina, en Italie, ne se compare pas selon lui à ce que Québec vivra. «C’est une petite ville de 10 000 habitants. L’agglomération, ici, c’est 800 000.» Le Journal rapportait lundi matin les témoignages de commerçants de la ville sicilienne qui a reçu le Sommet en 2017 et qui avaient été marqués par l’imposant dispositif de sécurité entourant l’événement. Ce dernier s’était cependant déroulé pacifiquement là-bas.