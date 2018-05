Lehouillier craint que le comité soit «bidon»

Gilles Lehouillier se demande si le comité consultatif des élus sur le troisième lien, qui ne s’est jamais réuni depuis décembre 2017, est « un comité bidon ».

« C’est rendu maintenant qu’il n’y aura pas de réunion [politique], d’après ce qu’on a vu. Est-ce que le comité consultatif qui doit réunir des élus et qui doit orienter les travaux est un comité bidon ? » s’est interrogé le maire de Lévis, lundi soir, en marge du conseil municipal.

Déçu, M. Lehouillier a qualifié de « bizarre » la demande qui lui a été faite la semaine dernière par la ministre déléguée, Véronyque Tremblay, d’envoyer ses questions sur le troisième lien par écrit. « C’est pas des questions bêtes et méchantes. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a si peur de nous. On ne les mangera pas », a ajouté le maire, très contrarié.

Les 20 à 30 questions de Lévis seront d’ailleurs rendues publiques cette semaine ou en début de semaine prochaine. Selon M. Lehouillier, la priorité est d’obtenir l’assurance que le troisième lien sera « un lien autoroutier entre les deux rives ».

Le maire de Québec, qui n’a jamais été chaud à l’idée d’une rencontre politique, serait-il responsable de ce blocage ? « On se pose la question, a convenu Gilles Lehouillier. M. Labeaume a dit que ces réunions-là ne l’intéressent pas. Et, comme par hasard, le gouvernement dit qu’il n’y aura pas de réunion. Cessons d’avoir peur. On est capables de travailler ensemble et de trouver des solutions. »

Budget défoncé en déneigement

Dans un autre ordre d’idées, Lévis a défoncé son budget de déneigement pour la troisième année de suite. En 2018, la municipalité prévoit qu’elle devra puiser 2,8 millions $ dans sa réserve. En 2017, Lévis a dû chercher 3,4 millions $ pour boucler son budget. Idem pour 2016, lorsqu’il a fallu dénicher 1,6 million $.

Le maire a expliqué ces dépassements par les hivers rudes des dernières années. Il a cependant admis que la Ville devra déterminer si le budget annuel de 15 millions $ pour le déneigement est suffisant ou bien s’il faudra l’augmenter pour tenir compte des nouvelles réalités climatiques.

Selon son rapport financier 2017, Lévis a enregistré un excédent de 6,2 millions $. Une partie de la somme servira à renflouer la réserve destinée au déneigement.