Les Capitales amorcent leur semaine à domicile du bon pied

Les Capitales ont réussi leur retour à domicile en battant les Boulders par la marque de 5-2 dans le premier de quatre matchs au programme entre les deux clubs au Stade Canac.

Les cinq points marqués, tous dans la seule deuxième manche, ont notamment été l’affaire de Jordan Serena et Lachlan Fontaine, qui ont cogné de solides doubles parmi les premiers frappeurs de l’épisode. Ce fut suffisant pour la formation de la Vieille Capitale, qui a su conserver son avance jusqu’au dernier tir en dépit de quelques menaces par la suite des visiteurs. Yordan Manduley a également ajouté deux coups sûrs à sa fiche et deux points produits.

À son troisième départ de la campagne, Karl Gélinas a connu une bonne soirée au boulot, limitant les Boulders à six coups sûrs et un seul point, en plus de se farcir quatre frappeurs, en six manches de travail, pour obtenir sa deuxième victoire. Réintégré à l’enclos durant la journée, Nolan Becker a repris là où il l’avait laissé l’an passé lorsqu’il s’est délié le bras en huitième avant que Trevor Bayless ne ferme les livres, son premier sauvetage.

En vitesse

Marc-Antoine Bérubé a été libéré temporairement par les Capitales, qui affichaient un surplus de lanceurs avec les retours de Brett Lee et Nolan Becker. L’ancien des Diamants n’aura œuvré que durant 2,2 manches...

Le joueur d’avant-champ des Boulders Cody Regis a été nommé l’employé de la semaine se finissant au 27 mai dans la Can-Am en vertu d’une moyenne au bâton de ,417, deux circuits et trois points produits en six rencontres. Il compte déjà quatre bombes cette année. Regis, un ancien de l’organisation des Diamondbacks de l’Arizona, dispute sa deuxième campagne avec l’équipe basée dans l’État de New York...

Arik Sikula (1-1) amorcera la rencontre de mardi soir sur la butte pour les Capitales.