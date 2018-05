Les optométristes se dirigent vers internet

Pour concurrencer les ventes de plus en plus populaires de lunettes et de lentilles cornéennes en ligne, les optométristes du Québec vendront eux aussi leurs produits sur internet, en plus de proposer des services de télépratique.

Diffusée à tous les membres de l’Ordre des optométristes du Québec cette semaine, la nouvelle réglementation sur la vente et l’offre de service en ligne a pour but de s’adapter à la nouvelle réalité des clients. « La vente de produits ophtalmiques en ligne représente près de 20 % du marché au Québec, affirme Langis Michaud, président de l’Ordre des optométristes du Québec. Il fallait réagir, être proactif et non pas réactif, comme ç’a malheureusement été le cas », poursuit-il.

« Zone floue »

Le Dr Michaud précise qu’il y avait « une zone floue » quant à la possibilité pour les optométristes de vendre leurs produits en ligne, puisque la dernière réglementation sur le sujet avait été adoptée il y a dix ans. Avec ces nouvelles règles, l’Ordre des optométristes veut s’assurer de protéger le public dans les achats en ligne, indique le Dr Michaud.

« Un patient pourra ainsi avoir un recours auprès de l’Ordre en cas de problèmes [avec une monture achetée en ligne], contrairement aux sites de commerçants en Asie ou aux États-Unis, où il n’y a pas de juridiction », indique-t-il.

En ligne, comme en cabinet

« Maintenant, nous disons aux optométristes : “Vous pouvez aller sur internet et offrir vos produits, et aussi vos services, comme la consultation à distance, mais avec le même respect des normes déontologiques que lors d’une consultation en cabinet” », avance le Dr Michaud, ajoutant par ailleurs qu’il est conseillé de consulter un professionnel pour valider les prises de mesure et les réglages après un achat en ligne.

Même s’il n’y a pas d’échéance précise quant à la mise en place de cette nouvelle façon de faire, certains optométristes ont déjà emboîté le pas, précise le Dr Michaud. « Il y en a qui sont déjà en train de travailler sur une plate-forme de consultation à distance. Certains offrent même déjà des exercices, par exemple, pour rétablir la vision des enfants qui auraient un problème de coordination des yeux, en ligne », indique le Dr Michaud.

La télépratique et la vente de produits ophtalmiques sur internet comportent toutefois des restrictions : un optométriste ne peut notamment vendre un article à un patient de moins de 14 ans.