[PHOTOS] 160 M $ pour la phase la «plus ambitieuse» du prolongement de la promenade Samuel-De Champlain

La phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain, «la plus ambitieuse» jusqu'à maintenant, coûtera 160 millions $, comprendra un bassin de baignade, un miroir d'eau, trois pavillons de services et implique le déplacement de la voie ferrée.

La Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) a présenté lundi matin le concept d'aménagement de la phase 3 de la promenade, qui est dans les cartons depuis 2009 et qui avait été renvoyée à la table à dessin.

La CCNQ a refait ses devoirs et est revenue avec une nouvelle mouture, concoctée par la firme Daoust Lestage, qui est le maître d'œuvre des deux autres phases.

La promenade s'étend sur 2,5 km, entre le bas de la côte de Sillery et le bas de la côte Gilmour. Elle se divisera en trois segments. La station du Puiseaux, la station de la plage et la station de la voile.

La station du Puiseaux est le point d'amorce à partir de phase 1. Elle offrira un pavillon de service et la continuité des sentiers piétons et de la piste cyclable.

Le viaduc va disparaître. À cet endroit, la voie ferrée qui appartient au CN bifurquera vers la falaise. C'est le gouvernement provincial qui assumera la facture de 8,5 millions $. Les ententes avec la compagnie ferroviaire restent à peaufiner, mais la CCNQ a l'accord du principe du CN, a indiqué Élisabeth Corneau, directrice du bureau de projet de la promenade, qui n'a pas hésité à soutenir que la phase 3 sera «la plus ambitieuse» jusqu'à maintenant.

«Les promenades endimanchées au quai Frontenac vont redevenir possibles», a souligné Réal Lestage, de Daoust Lestage, qui est responsable du concept dans le Consortium Daoust Lestage inc. - Williams Asselin Ackaoui - Option aménagement.

La station de la plage est le «moment fort» du projet. Inspirée de la plage du Foulon, elle offrira un bassin de baignade et un miroir d'eau. La baignade sera permise dans un «environnement contrôlé en terme hygiénique et de température» pour «créer l'illusion qu'on se baigne dans le fleuve».

Le bassin de baignade aura 60m de long par 25 mètres de large. Il sera d'une profondeur de 1,2 mètre. Le miroir d'eau s'étirera quant à lui sur 200 mètres. Des jeux d'eau et un pavillon des baigneurs s'ajoutent.

Le marais Saint-Michel sera préservé et mis en valeur par des quais en surplomb. La station de la voile, accolée à la marina de Sillery, sera le secteur familial par excellence, a indiqué M. Lestage, grâce à des terrains de volleyball et de pétanque, des îlots BBQ et un pavillon de service, qui offriront un «complément à la baignade».

La plage naturelle sera aussi préservée. D'ailleurs, depuis le BAPE, cinq accès au fleuve ont été ajoutés, dont une descente pour les petites embarcations. La baignade au fleuve sera permise, mais non encadrée, contrairement à celle dans le bassin, qui sera surveillée en tout temps.

En tout, 390 espaces de stationnement seront aménagés.

Les travaux se réaliseront en deux temps. Dès été, des travaux préparatoires s'amorceront. Ils seront complétés en mars 2019. En avril 2019, construction débutera et sera complétée en décembre 2021.