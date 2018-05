The War on Drugs en concert de clôture gratuit

Le Festival international de jazz de Montréal a fait une très belle prise pour clôturer sa 39e édition, cet été. Le groupe de Philadelphie The War on Drugs se produira gratuitement sur la scène TD, le samedi 7 juillet. Voici cinq choses à savoir sur cette formation rock qui connaît un grand succès d’estime depuis quelques années.

1. Kurt Vile est l’un des fondateurs

C’est en 2005 que The War on Drugs a vu le jour à Philadelphie, avec les musiciens Adam Granduciel et Kurt Vile. Granduciel avait eu l’idée du nom du groupe alors qu’il vivait à Oakland quelques années auparavant. Kurt Vile a quitté le groupe peu de temps après la sortie du premier disque, Wagonwheel Blues, en 2008.

2. Crises de panique

L’enregistrement du troisième album, Lost in a Dream, a été marqué par l’anxiété de Granduciel. Les symptômes ont pris une telle ampleur que Granduciel s’est enfermé dans sa chambre, ne sortant pas pendant des jours.

3. Accueil dithyrambique

À sa sortie, en mars 2014, Lost in a Dream a rapidement été acclamé. Le site Metacritic.com, qui attribue une cote générale aux albums d’après des critiques professionnelles, lui a donné la cote de 86/100. L’album présentait plusieurs influences d’artistes comme Bruce Springsteen, Spacemen 3 et Neil Young & Crazy Horse.

4. Dans les ligues majeures

En juin 2015, The War on Drugs a signé un contrat pour deux albums avec l’étiquette de disque majeure Atlantic Records. Ce passage aux ligues majeures n’a pas changé le son du groupe, qui est arrivé avec l’excellent A Deeper Understanding, en 2017, la suite logique de Lost in a Dream. Le disque a remporté le Grammy du Meilleur album rock, en janvier dernier.

5. Rares présences à Montréal

Même s’il est actif depuis une douzaine d’années, le groupe américain s’est fait extrêmement rare à Montréal. On ne compte que deux présences dans la métropole : à la Casa Del Popolo (2011) et au Festival Osheaga (2015). En plus du Festival international de jazz de Montréal, le 7 juillet, The War on Drugs jouera aussi au Festival d’été de Québec, le lendemain. Des concerts à ne pas manquer.