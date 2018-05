Transports Québec fait la sourde oreille

Si le ministère des Transports (MTQ) dit prendre au sérieux les recommandations faites par les coroners, l’enquête du Journal démontre que ces belles paroles ne se reflètent pas sur le terrain, là où des automobilistes sont morts pour rien.

Le Journal a analysé quelque 1300 rapports de coroners au cours des derniers mois pour vérifier quel suivi avait été fait des recommandations émises. Résultat : plus de 50 % de ces propositions restent lettres mortes des années plus tard.

Au MTQ, on affirme avoir fait des travaux reliés à certaines recommandations provenant du Bureau du coroner. Or, après vérifications sur le terrain, il n’en est souvent rien, même cinq ans plus tard.

« Je suis renversé quand vous me dites ça », a lâché le coroner Jacques Ramsay après avoir été exposé à un cas concret. « Si on m’écrit pour me dire qu’on va mettre un stop au coin des rues A et B et que, cinq ans plus tard, il n’y a pas de stop, il y a quelque chose de pas correct », lance-t-il.

Intersection à angle mort

L’intersection de la route 133 à Saint-Armand, près de la frontière américaine, en est un exemple frappant. En mars 2012, Rudolph Tchadej est tué en s’engageant sur la route 133 alors qu’il n’a pas vu un poids lourd qui venait dans son angle mort.

Photo courtoisie

L’enquêteur de police affirme dans son rapport que « l’intersection est problématique » et le coroner Michel Ferland recommande au MTQ de reconfigurer l’intersection en « privilégiant des points d’intersection perpendiculaires » afin d’éviter toute « situation d’angle mort ».

Plus de six ans plus tard, l’intersection dangereuse n’a pas changé. « Ce n’est pas quelque chose de majeur [...], mais écoutez, Saint-Armand, c’est creux, ça ne doit pas être important », déplore l’ex-coroner Michel Ferland, l’auteur de la recommandation.

Plus de mort

Le frère de la victime, Maryan Tchadej, qui était arrivé par hasard sur les lieux de l’accident, a bien tenté de faire bouger les choses après le drame, fort de la recommandation du coroner. « C’est comme si je parlais dans le vide. Pour que ça bouge, il faudrait que ça soit quelqu’un de connu dans le coin », croit-il.

Depuis plusieurs décennies, les gouvernements ont promis de prolonger l’autoroute 35 dans ce secteur. Malgré une nouvelle promesse du gouvernement Couillard, le tronçon de neuf kilomètres n’est toujours pas dans les cartons du MTQ à court terme et l’intersection de Saint-Armand reste dangereuse.

CE QU'ILS ONT DIT

« C’est sûr que mes recommandations engendraient des coûts assez importants, mais une vie, ça n’a pas de prix. »

-Le coroner Carol Gagné, auteur de cinq des six rapports émis à la suite de décès survenus sur la côte du Cran, à Saint-Prime, au Lac-Saint-Jean

« Plus ça coûte cher, plus c’est long à changer. »

-Le coroner en chef adjoint Luc Malouin

« Le coroner va nous donner une cause probable, il va faire une recommandation. Dans l’opinion publique, ça paraît bien, mais dans le fond, il n’y a aucun suivi qui est fait. »

-David Hurteau, père d’une enfant de deux mois décédée dans un accident d’auto

Un suicide de plus sur le pont de l’autoroute 20

Photo courtoisie

Il aura fallu trois rapports de coroners et une dizaine de suicides sur le pont de l’autoroute 20 qui enjambe la rivière Rimouski avant que le ministère des Transports projette l’installation de barrières anti-suicides. Trop tard, toutefois, pour empêcher Anne-Sophie Turcotte, une femme 24 ans, de commettre un geste irréparable à cet endroit en janvier dernier.

« S’il y avait eu des clôtures, elle ne serait pas allée là, c’est sûr, j’en suis convaincue », lance Rolande Turcotte, la mère d’Anne-Sophie Turcotte qui a mis fin à ses jours le 2 janvier dernier. « Ça aurait été une barrière physique et peut-être une barrière psychologique », ajoute-t-elle.

En 2013, la coroner Renée Roussel avait eu le mandat d’enquêter sur un suicide qui s’était produit au pont de l’autoroute 20 qui traverse la rivière Rimouski. Interpellée, la coroner avait toutefois « laissé porter » sans faire de recommandation.

La situation a toutefois changé lorsque la coroner a eu un autre dossier, puis un troisième. « Quand est arrivé le deuxième, j’ai commencé à m’énerver un peu, mais avec le troisième, je ne tenais plus en place », raconte Me Roussel, qui n’a toutefois pas eu le mandat du décès d’Anne-Sophie.

En plus de faire la recommandation au MTQ d’installer une barrière anti-suicide sur toute la longueur du pont dans ses deux rapports, Renée Roussel s’est associée avec le Centre de prévention du suicide du Bas-Saint-Laurent pour faire bouger les choses. Photo Olivier Therriault Longues études

De longues analyses ont donc débuté à partir du 3e décès, à l’automne 2014. Le bureau régional du ministère s’est penché sur le dossier, puis le MTQ « national », avant que la promesse d’une barrière soit finalement faite pour l’été 2018.

Ce délai n’aura donc pas empêché Anne-Sophie Turcotte de commettre l’irréparable au même endroit en janvier dernier. « C’est peut-être à cause de ma fille que le MTQ a finalement bougé », lance sa mère, résignée.

« Toute la paperasse prend tellement de temps, si les ministères prenaient des décisions plus rapidement, c’est sûr que ça serait différent », poursuit-elle.

Barrière sur tous les ponts

En prévision de la construction d’un pont en hauteur sur la rivière Trois-Pistoles, Me Roussel demande aussi au MTQ de prévoir ce type de barrière. « C’est certainement moins dispendieux de le concevoir au départ ».

3 exemples de propositions tablettées

12 ACCIDENTS, UN MORT, PAS DE TRAVAUX En 2013, un motocycliste était heurté à mort sur la montée de l’Église, au coin de la Rivière-du-Nord, à Saint-Colomban. Dans son rapport, la coroner Denyse Langelier cite une étude effectuée quelques mois avant l’accident concernant les problématiques de ce carrefour, qui a été le théâtre de 12 accidents non mortels entre 2007 et 2012. La coroner recommande à la municipalité et au ministère des Transports, qui se séparent la responsabilité de ce site, d’entamer des pourparlers afin d’entreprendre des travaux et de sécuriser ce secteur, en plus de diminuer la limite de vitesse à 50 km/h. À ce jour, la limite est toujours fixée à 70 km/h, et le ministère affirme vouloir réaménager l’intersection. Impossible toutefois de savoir à quel moment. À la municipalité, on affirme que le projet est sur les rails, bien qu’il n’y ait pas de travaux en cours à l’heure actuelle.

26 DÉCÈS SUR UN TRONÇON DE 60 KILOMÈTRES À l’automne 2013, une automobiliste a été frappée par un camion sur la route 117, au coin du chemin des Quatre-Fourches, à Lac-des-Écorces. La coroner Louise Nolet souligne alors des éléments qui nuiraient à la visibilité à cette intersection et demande à Transports Québec d’étudier la question.

« Il n’y a rien qui a été fait là », déplore le maire de la municipalité, Pierre Flamand, qui exige depuis plus d’une décennie que soient rénovés les 60 kilomètres séparant Mont-Laurier et Labelle, dans les Hautes-Laurentides. Pas moins de 26 personnes ont perdu la vie sur ce tronçon, entre 2010 et 2016. « C’est la plus meurtrière au Québec », peste-t-il.

En 2011, Québec annonçait des travaux d’amélioration. On attend toujours. Vendredi, le ministre des Transports a instauré un bureau de projet pour une portion de la route 117. Concernant le site précis où la dame a perdu la vie, le ministère considère qu’il n’y a pas de « problématique particulière ».