Un festival folk dans le Petit Champlain

Daniel Boucher, Pascale Picard, Mara Tremblay et Jordane Labrie seront les têtes d’affiche de la toute première édition du Festival Folk Expression, qui se déroulera les 15, 16 et 17 juin, dans le quartier historique du Petit Champlain. Il y aura aussi des prestations de Sébastien Plante, chanteur et guitariste des Respectables, avec un concert consacré à ses influences musicales, Valérie Clio, Gaëtan Leclerc, neveu de Félix, et de Pierre-Hervé Goulet.

Spectacles gratuits

Une vingtaine d’artistes investiront trois scènes avec des spectacles gratuits et à échelle humaine. Les concerts auront lieu à la place Royale, à la place de la FAO et au parc Félix-Leclerc.

Pierre Denis et le collectif Feelin’ Alright présenteront un hommage à Joe Cocker et Randall Spear et ses collaborateurs revisiteront la musique de Bob Dylan, Tom Petty et Leonard Cohen.

Une conférence multimédia sur la vie de Jack Kerouac et son influence sur la contre-culture musicale sera aussi présentée. La programmation est en ligne à folkexpression.com.