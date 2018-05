Une nouvelle commande pour la C Series

MONTRÉAL – Bombardier a annoncé lundi la signature d’une convention d’achat ferme de 30 avions CS300 avec Air Baltic. La valeur de cette commande s’élève à environ 2,9 milliards $ US.

L’entente inclut également des options et des droits d’achat pour 30 autres avions du même type. Le total de la commande serait ainsi porté à près de 5,9 milliards $ US si ces options et droits d’achat étaient tous exercés.

«Le programme d’avions C Series fait de plus en plus d’adeptes sur le marché, et cette importante nouvelle commande de l’exploitant de lancement du modèle CS300 est une autre preuve de sa performance en service exceptionnelle», a déclaré Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux, dans un communiqué.

«Nous sommes d’autant plus fiers que l’avion CS300 a aidé airBaltic à se maintenir parmi les transporteurs aériens les plus ponctuels du monde. La gamme C Series est à l’avant-garde du marché des petits avions monocouloirs, et airBaltic a grandement contribué à la démonstration de sa valeur», a-t-il ajouté.

Les livraisons pour cette nouvelle commande devraient commencer au quatrième trimestre de 2019. Auparavant, Air Baltic avait commandé 20 avions CS300. Actuellement, ce transporteur aérien exploite huit avions CS300 en service payant. Avec cette commande, il devient le plus grand client européen d’avions C Series.