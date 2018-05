Une plaque pour honorer le «père» des Nordiques Marius Fortier

La Ville de Québec a dévoilé, lundi, 10 nouvelles plaques de la série «Ici vécut» afin de rendre hommage à des personnalités ayant marqué l’histoire de la Vieille Capitale, dont le fondateur des Nordiques Marius Fortier.

Celui que l’on surnommait le «père» des Nordiques s’est éteint en 2005. Il est l’un des six fondateurs du défunt club de hockey qui a d’abord fait ses premiers pas dans l’Association mondiale de hockey (AMH) avant de grossir les rangs de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 1979.

L’ex-joueur Alain Côté s’est pointé au micro pour lui rendre hommage lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville, rappelant que Marius Fortier et les autres copropriétaires avaient déboursé moins de 250 000 $ à l’époque pour le rachat de la franchise de San Francisco.

Photo Simon Clark

«Il a été associé aux Nordiques tout au long de sa vie. C’est lui qui a fait qu’il y a eu une si grande rivalité avec Montréal», a-t-il témoigné, évoquant les embauches du défenseur vedette du CH Jean-Claude Tremblay et de Maurice Richard à la barre du club.

Les fils de Marius Fortier – Jean, Michel et Denis – s’étaient déplacés pour l’occasion et ils étaient visiblement heureux que la Ville reconnaisse la contribution de leur père qui a grandi dans Limoilou. La plaque bleue «Ici vécut» sera d’ailleurs installée dans les prochaines semaines au 1104, 2e Avenue, le domicile de sa jeunesse.

«C’est une bonne occasion de rappeler qu’à l’époque, quand Marius s’est investi dans le projet des Nordiques, c’était par amour de la ville et du hockey bien plus que sur une base de business comme ça se fait aujourd’hui», a confié Jean Fortier en entrevue.

Anne-Marie Dussault émue

Parmi les autres personnalités honorées par le comité de toponymie, présidé par la conseillère municipale Anne Corriveau, notons l’hommage au «médecin des pauvres» Jean-Octave Dussault, grand-père de l’animatrice de 24/60 à RDI, Anne-Marie Dussault.

«On l’aimait... c’était un homme bon. Ça fait 50 ans cette année qu’il est mort, ça prend une couleur particulière», a-t-elle déclaré, visiblement émue de l’hommage à son grand-père, un «humaniste» qui a «tout donné, tout consacré à la fois à ses patients et aux artistes qu’il voulait mettre en scène (...) quand il enseignait aussi la musique».

Les dix plaques dévoilées lundi s’ajouteront aux 125 que l’on trouve déjà aux quatre coins de la ville.

Biographie des 10 personnes honorées

Arthur Buies (1840-1901)

8-10, rue Sainte-Ursule

Homme de lettres critique et rebelle, maître incontesté de la chronique, Arthur Buies est né à Montréal en 1840. Il part étudier au Petit Séminaire de Québec, puis à Dublin et à Paris, avant de rejoindre brièvement l’armée de Garibaldi, héros de l’unification italienne. De retour à Montréal, Buies se fait connaître par ses écrits, dans lesquels il laisse libre cours à son anticléricalisme et à son opposition au projet de Confédération. Installé à Québec dans les années 1870, il entreprend une carrière de fonctionnaire «colonisateur» à l’invitation du curé Labelle. Buies demeure à Québec jusqu’à son décès, en 1901.

Hayda Denault (1900-2001)

306-308, rue Jeanne-d’Arc

Née en 1900, Hayda Denault a vécu son enfance rue Jeanne-d’Arc. Elle joint le journal Le Soleil en 1934 où, comme journaliste, elle collabore aux pages féminines et aux chroniques culturelles. Après des études en service social à New York et à Montréal, elle revient à Québec en 1941 et devient la première travailleuse sociale professionnelle de la ville. En 1943, elle est l’une des fondatrices de l’École de service social de l’Université Laval, aux côtés du père Georges-Henri Lévesque.

Elle participe deux ans plus tard à la fondation du Conseil central des œuvres de Québec, aujourd’hui Centraide. Heyda Denault demeurera au service de l’enseignement et de la famille jusqu’à son décès, survenu en 2001.

Charles-Eusèbe Dionne (1846-1925)

802, rue Saint-Joseph Est

Né en 1846 sur une ferme du Bas-Saint-Laurent, Charles-Eusèbe Dionne entre à l’emploi du Séminaire de Québec en 1865, comme homme à tout faire. Promu appariteur à la Faculté de droit, Dionne fréquente assidûment sa bibliothèque et accumule des connaissances en sciences naturelles, en plus de s’initier à la taxidermie et à l’entomologie. Nommé conservateur du Musée zoologique de l’Université Laval en 1882, il publie quelques ouvrages, dont son œuvre maîtresse en 1906, Les oiseaux de la province de Québec, qui lui vaudra d’être reconnu comme le premier véritable ornithologue québécois. Peu avant son décès en 1925, l’Université Laval décerne à cet autodidacte d’exception un doctorat honorifique en sciences.

Jean-Octave Dussault (1883-1968)

547, rue Saint-Jean

Né en 1883 à Sainte-Marguerite-de-Dorchester, Jean-Octave Dussault étudie la médecine à l’Université Laval. Il cultive en parallèle une passion pour la musique qui l’amène notamment à créer en 1908 une école de musique gratuite. Au retour d’un internat à Paris, Dussault s’installe sur la rue Saint-Jean et s’investit dans les soins auprès des démunis. En 1930, il inaugure derrière sa résidence le Conservatoire national de musique, ouvert à tous, et y ajoute trois ans plus tard une section dramatique baptisée la Comédie canadienne française. Le gouvernement s’inspirera de cette formule pour fonder en 1942 l’actuel Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.

Marius Fortier (1926-2005)

1104, 2e Avenue

Né à Limoilou en 1926, Marius Fortier se fait connaître à la fin des années 1960 en participant à la mise sur pied des Remparts de Québec, une équipe de hockey junior. En 1972, il participe à la fondation des Nordiques de Québec dans l’Association mondiale de hockey. Considéré comme le «père des Nordiques», il devient le premier directeur-gérant de l’équipe. Après le passage de celle-ci à la Ligue nationale de hockey, Fortier s’occupe des relations publiques et prend plusieurs joueurs sous son aile, dont les frères Stastny. Fidèle à sa réputation de bâtisseur, il contribuera dans les années 1990 à l’implantation de deux nouvelles équipes juniors, l’Océanic de Rimouski et le Drakkar de Baie-Comeau.

Jeanne Lapointe (1915-2006)

10, avenue Wilfrid-Laurier

Née à Chicoutimi en 1915, Jeanne Lapointe n’a que quatre ans lorsque sa famille s’établit à Québec. Après des études chez les Ursulines, elle entreprend des études supérieures et devient en 1938 la première laïque diplômée de la Faculté des lettres de l’Université Laval, puis la première femme professeure du Département des littératures. Dans les années 1960, elle est nommée commissaire au sein de la commission Parent, à l’origine de la laïcisation et de la démocratisation de l’enseignement, puis au sein de la commission Bird sur la situation de la femme au Canada. Active dans le domaine de l’enseignement jusqu’en 1987, elle s’éteint à Québec en 2006.

Joseph Légaré (1795-1855)

13, rue Sainte-Angèle

Né à Québec en 1795, Joseph Légaré entre comme apprenti chez un peintre et vitrier puis perfectionne son art en étudiant les œuvres de grands peintres français rassemblées dans la célèbre collection des abbés Desjardins. Il signe à son tour de nombreux portraits et des scènes d’histoire, puis innove en devenant le premier peintre canadien à explorer le paysage en peinture. En 1834, il expose sa collection personnelle dans sa maison de la rue Sainte-Angèle, la première galerie d’art au pays. À son décès en 1855, il laisse une production de quelque 250 tableaux, dont certains consacrés à de grands événements comme les incendies des faubourgs Saint-Jean et Saint-Roch en 1845.

Irma LeVasseur (1877-1964)

1165-1167, rue Saint-Jean

Née dans le quartier de Saint-Roch en 1877, Irma LeVasseur part au Minnesota pour y étudier la médecine, un domaine encore réservé aux hommes. Diplôme en poche, elle revient à Québec en 1902 et obtient du gouvernement la reconnaissance du droit de pratiquer la médecine. Elle devient la première Canadienne-Française à le faire. De retour d’Europe où elle se spécialise en pédiatrie, elle participe à la fondation de l’hôpital Sainte-Justine de Montréal et plus tard à la fondation à Québec de deux institutions qui deviendront l’hôpital de l’Enfant-Jésus et l’école Cardinal-Villeneuve. Pionnière de la médecine et de la pédiatrie au Québec, elle termine pourtant sa vie dans la solitude et s’éteint dans la pauvreté en 1964.

Pauline Roy-Rouillard (1918-2010)

555, Grande Allée Est

Née à Québec en 1918, Pauline Roy passe une partie de son enfance en Angleterre et au Saguenay, avant que sa famille ne revienne s’installer à Québec au début des années 1930. Encouragée par sa mère à devenir architecte, une profession alors réservée aux hommes, Pauline Roy termine première de sa promotion et devient en 1941 la première femme architecte du Québec. Mariée deux ans plus tard à Jean-Louis Rouillard, elle mène de front sa vie de famille et sa profession puis ouvre son propre bureau en 1961. Au cours de sa carrière, Pauline Roy-Rouillard réalisera de nombreux plans d’intérieurs et les plans de plusieurs résidences de Sillery.

Frederick Christian Würtele (1842-1920)

24, rue Sainte-Ursule

Né à Québec en 1842, Frederick Christian Würtele entreprend une carrière de comptable dans l’entreprise familiale de quincaillerie et de fer puis devient secrétaire-trésorier du High School of Quebec. Très impliqué au sein de diverses associations culturelles, notamment comme bibliothécaire à la Quebec Literary and Historical Society, il profite de ses temps libres pour parcourir la ville de Québec et photographier les monuments, la vie militaire et portuaire et les principaux événements. Précurseur de la photographie urbaine, Frederick Christian Würtele s’éteint en 1920, laissant plus de 500 clichés de Québec et de sa région.

* Source : Ville de Québec