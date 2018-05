Une popularité à gérer

PARIS | La cote de popularité de Denis Shapovalov ne cesse de grimper. Il fallait voir les jeunes se masser près de la clôture afin d’obtenir son autographe ou pour faire un égoportrait avec lui après une séance d’entraînement sur le site de Roland-Garros.

On aime sa façon de jouer, son look d’adolescent avec ses cheveux longs et son sourire espiègle. Il est vrai qu’on le verrait tout aussi bien dans une publicité de skateboard que sur un court de tennis. Ce Shapo est un charmeur de foule et les jeunes s’identifient déjà à lui.

L’Ontarien de 19 ans a eu droit, ces derniers jours, à de longs reportages dans le magazine GQ et dans le quotidien britannique The Telegraph. Ce n’est pas rien.

C’est toutefois une vague de popularité qu’il doit apprendre à gérer. Il a embauché James Lamont pour s’occuper des relations de presse, du moins celles qui ne sont pas sous la férule de l’ATP ou des organisateurs de tournois. Et il a maintenant un agent d’affaires en Andrzej Kepinski, qui veille sur tout.

Cette vague de popularité vient avec une certaine pression, soit celle de continuer de gagner des matchs de façon régulière.

Un match ardu en partant

C’est ce qu’il entend faire aujourd’hui alors qu’il disputera son premier match à vie dans le tableau principal à Roland-Garros, face à l’Australien John Millman. La rencontre débutera à 11 h heure de Paris (17 h au Québec) sur le court Suzanne-Lenglen.

Ses compatriotes Vasek Pospisil et Peter Polansky seront eux aussi en action mardi sur la terre battue parisienne. La météo prévoit des averses et des orages, ce qui risque de chambarder les horaires.

Pospisil se mesurera au Hongrois

Marton Fucsovics, un joueur classé au 45e rang qui a atteint les quarts de finale en début d’année en Australie. Polansky jouera contre le Français Pierre-Hugues Herbert.

Ce sera la première fois que Shapovalov affrontera Millman.

« Ce que je sais de lui, c’est qu’il est un joueur coriace, un bagarreur », a-t-il dit au sujet du joueur de 28 ans originaire de Brisbane.

Son entraîneur, Martin Laurendeau, nous en a parlé davantage.

« Ce Millman est un vrai joueur australien, qui court devant toutes les balles, a-t-il souligné. C’est un dur à cuire, un guerrier, et Denis devra être prêt pour une bonne bataille. Il sera important pour lui de parvenir à dicter le jeu et à se préparer en vue de longs échanges. »

Une surface à apprivoiser

Laurendeau est heureux de constater les immenses progrès réalisés par Shapovalov sur la terre battue.

« C’est une surface qu’il a appris à apprivoiser, comme l’a fait Milos [Raonic] avant lui. Il y a de nombreux spécialistes sur cette surface en Europe, des joueurs qui ont grandi sur des courts en terre battue comme nous, les Québécois, apprenons à patiner. Denis a remporté ses premiers gros matchs au tournoi de Madrid et il a maintenant des repères pour savoir où se situe son jeu sur ce type de surface. »

Laurendeau n’était pas auprès de Shapovalov lors du tournoi à Madrid, quand son protégé a battu à tour de rôle Benoit Paire, Raonic et Kyle Edmund pour atteindre la ronde des demi-finales. C’était sa maman Tessa qui le conseillait cette semaine-là alors que Laurendeau avait besoin d’un répit, question de passer un peu de temps auprès de son épouse.

« En voyant les bons résultats qu’il a obtenus à Madrid, je n’ai pu m’empêcher de demander à Denis s’il préférait que je reste à la maison à l’avenir. Heureusement, il a refusé ma suggestion ! » a lancé en riant l’expérimenté entraîneur.

Un admirateur de Nadal

Comme tous les jeunes joueurs du circuit, Shapovalov est impressionné par la domination de Rafael Nadal, tout particulièrement sur la terre battue, où l’Espagnol ne perd pratiquement jamais.

« C’est incroyable de penser qu’à mon âge, il remportait déjà des tournois, a-t-il fait remarquer. Ce fut la même chose pour Roger Federer. Je serais surpris de revoir un tel scénario aujourd’hui. »

« Personnellement, j’aimerais bien gagner un premier tournoi de l’ATP dès cette année, mais je ne pense pas que ça puisse se produire dans le cadre d’une épreuve du grand chelem. Du moins, pas aussi tôt dans ma carrière. Mais dans un an ou deux, j’aimerais me retrouver dans la même situation qu’Alexander Zverev, un aspirant au titre à Roland-Garros. »

Folle épopée victorieuse avec mamie...

Photo AFP

Une bien belle histoire que celle de l’Argentin Marco Trungelliti, qui s’est tapé dimanche un périple en voiture entre Barcelone et Paris afin de venir remplacer en dernière heure un joueur blessé à Roland-Garros, soit Nick Kyrgios.

Un trajet de plus de 1000 kilomètres qu’il a effectué en neuf heures et trente minutes dans un véhicule de location en compagnie de son frère, de sa mère et de sa grand-mère âgée de 88 ans, venue d’Argentine pour rendre visite à son petit-fils, un résident de Barcelone.

Le 190e joueur mondial a fait fi de la fatigue pour vaincre l’Australien Bernard Tomic, 6-4, 5-7, 6-4 et 6-4, ce qui lui a valu une belle ovation pleinement méritée.

Trungelliti était retourné à Barcelone après s’être incliné jeudi lors des qualifications.

« Je n’ai pas osé prendre un vol vers Paris dimanche après-midi parce que j’avais remarqué qu’il y avait un grand nombre d’annulations. Ça ne m’inspirait pas confiance, a expliqué le héros du jour dans une salle de conférence de presse bondée. Et je ne pouvais pas voyager en train, en raison de la grève de la SNCF qui perdure en France. »

« Alors, j’ai partagé le volant avec mon frère pour effectuer le trajet entre Barcelone et Paris. On a bu quelques cafés sur la route. Vous savez, nous, les Argentins, sommes habitués à conduire sur de longues distances de plus de 1000 km entre deux villes... »

Après une courte nuit de cinq heures de sommeil, Trungelliti s’est présenté au site de Roland-Garros dès 7 h 30 pour se préparer en vue de son match contre Tomic, qui a débuté à 11 h et qu’il a su remporter contre toute attente.

Un journaliste lui a demandé si sa mamie avait apprécié le spectacle.

« Elle n’a aucune idée de la manière dont on compte les points au tennis, a répondu Trungelliti. Elle m’a confié qu’elle a su que le match était terminé uniquement lorsque la foule s’est levée pour m’applaudir ! »

Un dernier tour pour Nestor

Photo d'archives

Le bon vieux Daniel Nestor, 45 ans, est toujours actif, lui qui n’a pas raté une seule participation au tournoi de Roland-Garros depuis 1996. Ce sera toutefois le chant du cygne pour l’excellent joueur de double canadien, qui a triomphé quatre fois à Paris, soit en 2011 et en 2012 en compagnie de Max Myrnyi, en 2010 avec Nenad Zimonjic et en 2007 avec Mark Knowles comme partenaire.

Nestor a reçu une invitation de la part des organisateurs cette année, lui qui est classé au 107e rang. Les rencontres du double masculin s’amorcent aujourd’hui, mais le premier match de l’Ontarien n’aura lieu que demain. Nestor a déjà annoncé qu’il prendra sa retraite après sa participation au tournoi de la Coupe Rogers, en août à Toronto.

« C’est une longévité remarquable, a reconnu Martin Laurendeau, qui a bien aimé le côtoyer durant toutes ces années. Je crois que Daniel est parvenu à gagner au moins un tournoi par année durant 18 ans de suite. Il faut le faire. J’aime bien le fait qu’il soit encore avec nous pour refiler des conseils à Denis Shapovalov. Il peut notamment lui dire comment éviter certains pièges. »

On se marche sur les pieds

Photo Pierre Durocher

Le site de Roland-Garros est le plus petit en termes de superficie, soit 12,5 hectares, des quatre tournois du grand chelem. On le ressent lorsque les spectateurs se déplacent d’un court à l’autre. On se marche carrément sur les pieds.

On nous dit qu’il y aura plus d’espace dans deux ans lorsque les travaux de modernisation et d’agrandissement seront terminés.