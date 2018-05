Voici les comédiens adultes qui incarneront les enfants dans le film «It 2»

Au grand bonheur des amateurs d’horreur, et au désarroi des coulrophobes, on en sait maintenant un peu plus sur la suite du film It (Ça, en français).

Le deuxième chapitre de la série se déroule 27 ans après le premier, soit la fréquence à laquelle Pennywise revient hanter la ville fictive de Derry, au Maine.

Les attachants enfants du premier long-métrage seront de retour, mais seront cette fois âgés d’une quarantaine d’années.

Bien que la sortie de It 2 ne soit prévue que pour septembre 2019, la distribution de film est déjà en grande partie dévoilée.

Voici le visage des comédiens adultes qui incarneront les enfants du premier film.

Beverly — Interprétée par Sophia Lillis comme enfant et Jessica Chastain comme adulte

Richie — Interprété par Finn Wolfhard comme enfant et Bill Hader comme adulte

Bill — Interprété par Jaeden Lieberher comme enfant et James McAvoy comme adulte

Eddie — Interprété par Jack Dylan Grazer comme enfant et James Ranson comme adulte

Stanley — Interprété par Wyatt Oleff comme enfant et Andy Bean comme adulte

Ben — Interprété par Jeremy Ray Taylor comme enfant et Jay Ryan comme adulte

Pennywise — Inteprété par Bill Skarsgård, comme dans le premier film

L’acteur qui prêtera ses traits au personnage de Mike n’a toutefois pas été dévoilé. Nous avons quelques suggestions à soumettre aux producteurs.