10 voitures à hayon qui vous feront oublier les VUS

Les petits VUS ont la cote plus que jamais, mais la hausse du prix de l’essence force certains automobilistes à revoir leurs priorités. Et pour ceux qui ont besoin d’espace, les voitures à hayon sont une excellente alternative.

Trop souvent boudées par les conducteurs nord-américains, les modèles à hayon proposent parfois plus d’espaces que les VUS sous-compacts et même compacts tout en proposant un comportement routier de loin supérieur.

Voici 10 véhicules à hayon à moins de 30 000$ qui pourraient vous donner envie de dire adieu à votre petit VUS.

Chevrolet Cruze à hayon

Les constructeurs nord-américains ne sont généralement pas friands de modèles à hayon, mais chaque règle a ses exceptions! La Cruze prend des petits airs européens avec sa version à hayon, disponible à partir de 23 045$.

Ford Focus à hayon

Ford propose elle aussi une version à hayon de sa voiture compacte, la Focus. Avec les variantes ST et RS, le constructeur joute même un peu (beaucoup) de piquant à la recette! La variante de base, elle, est disponible à partir de 19 518$.

Honda Civic à hayon

Après une trop longue absence, la Civic à hayon est de retour en Amérique du Nord! Disponible à partir de 21 790$, elle est animée par un moteur turbocompressé de 1,5 litre et offre une capacité de chargement de 1308 litres une fois les sièges arrière rabattus.

Hyundai Elantra GT

Même si elle porte le même nom que sa consœur à quatre portes, l’Elantra GT a très peu en commun avec celle-ci. Pour vous donner une idée, les deux voitures ne sont même pas construites dans la même usine. Dessinée et construite en Europe, la Hyundai Elantra GT est offerte à partir de 20 449$.

Kia Forte5

Vieillissante, la Kia Forte sera complètement renouvelée pour 2019. En attendant, sa variant à hayon, la Forte5, demeure la plus intéressante avec un prix de base de 21 745$ et une motorisation de 201 chevaux offerte en option.

Mazda3 Sport

En plus d’un très joli design, la Mazda3 Sport se démarque par ses 1334 litres d’espace de chargement et par un comportement routier de loin supérieur à la moyenne de sa catégorie.

Nissan Leaf

Si vous souhaitez faire le saut vers une voiture électrique sans compromettre l’espace, la Nissan Leaf est probablement la meilleure option. C’est vrai, son prix de départ est supérieur à 30 000$ (35 998$), mais la subvention de 8000$ remise par le gouvernement du Québec aide à faire passer la facture.

Subaru Impreza

Croyez-le ou non, la Subaru Impreza à hayon propose davantage d’espace de chargement que le Crosstrek! Bon, il ne s’agit que d’un petit litre de plus, mais ça démontre tout de même qu’une voiture haute sur pattes n’est pas nécessairement plus spacieuse. Disponible à partir de 22 635$, la Subaru Impreza à hayon est offerte de série avec un rouage à quatre roues motrices.

Toyota Corolla Hatchback

Toyota a pris beaucoup de monde par surprise en dévoilant une nouvelle version à hayon de la Corolla, en mars dernier au Salon de l’auto de New York. Celle-ci remplacera la Corolla iM, un transfuge de Scion auquel on avait associé le nom Corolla.

Golf Sportwagen

Ça fait longtemps que la Golf n’a plus besoin de présentation. La voiture à hayon allemande propose un excellent comportement routier tout en offrant de la place à l’arrière. Pour ceux qui ont besoin de plus d’espace, la variante familiale Sportwagen est toute désignée pour vous!