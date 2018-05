THOMPSON, Margareth



Au CHSLD de Clermont, le 19 mai, à l’âge de 89 ans et 9 mois, est décédée madame Margareth Thompson. Elle demeurait à Clermont. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es), à lade 19h à 20h30.Madame Thompson laisse dans le deuil tout le personnel et les bénévoles du CHSLD de Clermont qu’elle considérait comme sa famille, ainsi que plusieurs amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Carmel Roy. Les formulaires seront disponibles au salon.