310 000 $ aux athlètes de Québec

La Fondation Nordiques a de nouveau redonné à la jeunesse sportive de Québec en octroyant 310 000 $ en bourses à 102 étudiants-athlètes de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches.

La Fondation a donc porté sa contribution à plus de 6,4 M$ en bourses depuis sa création, en 1995.

Le comité d’évaluation a réparti la centaine d’étudiants-athlètes en quatre catégories, à savoir Excellence, Élite, Relève et Espoir, ainsi qu’en trois types de bourses, soit Or (4000 $), Argent (2500 $) et Bronze (1500 $).

Puisque l’année 2018 a également été celle des Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud, la Fondation a octroyé des bourses supplémentaires de 5000 $ aux athlètes de la région y ayant participé.

Ainsi, Laurie Blouin (surf des neiges), Cendrine Browne (ski de fond), Anne-Marie Comeau (ski de fond), Laurent Dubreuil (patinage de vitesse), Éliot Grondin (surf des neiges), Catrine Lavallée (ski acrobatique), Philippe Marquis (ski acrobatique), Laurence St-Germain (ski alpin) et Alexandre St-Jean (patinage de vitesse) ont été récompensés pour leur participation olympique.

Trois organismes

La Fondation a également annoncé une aide financière de 20 000 $ qu’elle partagera entre trois organismes afin d’aider à l’achat d’équipements et l’amélioration des infrastructures.

Le Cégep Beauce-Appalaches (10 000 $), le Centre acrobatique Yves Laroche (8000 $) et le Club de ski de fond du Rouge et Or de l’Université Laval (2000 $) sont les trois organisations ciblées par la Fondation.