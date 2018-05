CARRIER, Claudette Guèvremont



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 24 mai 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Claudette Guèvremont, épouse de monsieur Jean-Guy Carrier. Elle demeurait à Boischatel. La famille vous accueillera leà compter de 17h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité Notre-Dame, rue Wilbrod Robert. Madame Guèvremont laisse dans le deuil son époux monsieur Jean-Guy Carrier ; ses frères Gilles (Ghislaine Jean) et Jacques ; son beau-frère Claude Lamontagne (feu Diane Guèvremont) ; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Carrier : Pierrette (René Pouliot), Raymonde (feu Noël Bédard), Gisèle (feu Normand Nelson), Louise (feu Raynald Rousseau) et Jean-Marc (Yolande Touzin), ainsi que plusieurs neveux , nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Danielle Guèvremont et la belle-sœur de feu Jeannine (feu Maurice Lemelin) et Dorothée Carrier (feu Roger Bélanger).