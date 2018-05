BOSSÉ, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 mai 2018, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédé monsieur Roland Bossé, conjoint de feu madame Thérèse Langelier et ensuite de feu madame Sylvia Harvey. Il était le fils de feu madame Elisabeth Fortin et de feu monsieur Theophile Bossé. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil sa sœur Simone Bossé (feu Jacques Roy), ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16h à 17h45.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et le réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, tél. : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.