[AUDIOS] L’ex-ministre libérale devenue caquiste, Marguerite Blais, est aussi... une ex-chanteuse!

La candidate caquiste dans Prévost et ancienne ministre libérale sous Jean Charest, Marguerite Blais, a aussi un long passé dans l’univers du show-business...

Non seulement a-t-elle été animatrice et journaliste à la télévision (et à la radio) pendant une trentaine d’années, elle a aussi fait des études supérieures en piano et orgue au Conservatoire de musique du Québec.

Celle qui replonge en politique, après une absence de trois ans, a endisqué quelques morceaux dans les années 70!

Une de ses pièces porte même son nom!

Voici quelques-unes de ses autres chansons...

À l’instar de son retour en politique, Marguerite Blais prépare-t-elle bientôt un grand retour musical?