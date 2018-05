GARCIA, Maria Isaura

De Medeiros



À son domicile, entourée de l'amour des siens, le 25 mai 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Maria Isaura De Medeiros, époux de monsieur José Garcia. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi 30 mai de 19h à 21h au salon commémoratifet de là au cimetière paroissial. Madame Isaura De Medeiros laisse dans le deuil son époux monsieur José Garcia ; ses enfants : Ana Paula, José, (Nathalie Gagnon), Johny (Brigitte Huppays), Ilena et Maria (Michel Dubé); ses petits-enfants : Cindy et Jessica, Emmanuelle et Enrico, Giovanny, Bianca, Laurie, et Mélina, Marc, Alyson, Alexe et Tommy ; ses arrière-petits-enfants : Lorenzo, Alicia, Ely-Rose et Elizabeth; ses frères : José et Antonio ; ses beaux-frères sa belle-sœur : Jacintho et Ald (Joan), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à l'équipe des soins palliatifs du CLSC Québec Nord et qu'à l'équipe du département de l'hématologie de l'Hôpital l'Enfant-Jésus tout particulièrement au Dr Vincent et au Dre Isabelle Kirouak et son équipe, ainsi qu'à toute l'équipe de Wilbrod Robert pour leur attention et leur compréhension. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.www.cancer.ca