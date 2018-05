Conférence des Beatles

Alain Lacasse m’indique que la 19e convention annuelle Beatles de Québec se tiendra le samedi 2 juin, de 12 h 30 à 17 h, à la brasserie artisanale Korrigane, au 380, rue Dorchester, à Québec.

Le fan-club Beatles Québec en profitera pour commémorer les 10 ans du spectacle gratuit de Paul McCartney sur les Plaines d’Abraham lors des célébrations du 400e de Québec en 2008. Plusieurs autres activités seront au programme, comme vidéos entourant le concert de Paul McCartney à Québec, musique d’ambiance, projection de films, entrevue, jeu-questionnaire et tirages de prix de présence. Admission libre. Billets en vente sur place pour les tirages de prix de présence.

20 ans de Vélo Vert

Entreprise d’insertion en emploi installée à Québec depuis 1998, le Vélo Vert a eu, en 20 ans d’existence, un impact significatif dans sa communauté en aidant des personnes vivant des difficultés d’ordre socioprofessionnel. Par ses diverses activités économiques, il offre aux « employés en apprentissage » expérience et formation pratique dans un contexte de travail réel. Pour ses 20 ans, le Vélo Vert a inauguré officiellement sa boutique agrandie au 3030, boul. Sainte-Anne, à Québec, et a lancé son concours 20 vélos pour nos 20 ans, par lequel il donnera un total de 20 vélos restaurés pour enfants à des OBNL et des organisations de Québec et de Lévis qui œuvrent auprès des jeunes. www.levelovert.com. Dans l’ordre habituel, sur la photo : Nellie Poirier, coordonnatrice de l’insertion ; Johanne Leclerc, présidente ; Luis Antonio Villamizar, directeur général ; Christine Blais, conseillère socioprofessionnelle, et Jean-François Bisson, gérant de la boutique, tous du Vélo Vert.

104 ans

Madame Églantine Bélanger Gosselin (photo) a 104 ans aujourd’hui. Madame Bélanger, originaire du village de Saint-Venant-de-Paquette, en Estrie (à peine 111 habitants), demeure à la Résidence Aviva, du chemin Saint-Louis, à Québec, depuis maintenant 3 ans. Elle fut enseignante de profession au Collège Mont Notre-Dame de Sherbrooke dans son jeune temps. Églantine a un petit fils de 16 ans, Kenta Gosselin, qui a deux nationalités (canadienne et japonaise) et qui vit au Japon avec son père, Michel (professeur d’anglais établi au Japon), et étudie dans une école secondaire. Michel et son fils Kenta visitent chaque année Églantine, mais ceux-ci s’ennuient et m’ont confié le soin de lui souhaiter un joyeux anniversaire par l’entremise de ma page et de remercier le personnel de la résidence Aviva pour leur gentillesse et leur professionnalisme. Sur les photos, Églantine avec Kenta et Michel.

Non au Canadien

Adjutor Côté, de l’arrondissement Charlesbourg, à Québec, ex-hockeyeur des As de Québec et des Saints de Sherbrooke dans la ligue senior entre les années 1944 et 1954, a célébré, le 25 mai dernier, son 94e anniversaire de naissance. Le fait saillant de sa carrière fut certes à l’automne 1949, au camp du Canadien, dans un match présaison contre Cincinnati (club-école du Canadien), où il avait marqué cinq buts et obtenu une passe dans une victoire de 8-3 du « gros club ». Peu après, il refusait l’offre de Frank Selke (un contrat de 18 000 $ pour deux ans) parce qu’il craignait qu’on l’envoie à Dallas, au Texas, et parce que Dick Irvin, le coach du Canadien de l’époque, n’aimait pas trop les hockeyeurs francophones, selon lui. Il est donc retourné à Sherbrooke. Sur la photo du bas, Ajdutor Côté et son épouse Gabrielle (95 ans), en compagnie de leurs deux filles : Josée, à gauche, et Lise, à droite. Les autres photos montrent Adjutor avec l’uniforme du Canadien et l’alignement de 1949-1950 du CH.

Anniversaires

Jean Coutu (photo), pharmacien et homme d’affaires. Fondateur de la chaîne Jean Coutu, 91 ans... Claudine Prévost, animatrice radio et télé... Éric Lucas, ex-boxeur québécois, 47 ans... Christian Lévesque, président de Lévesque stratégies et affaires publiques, 48 ans... Chloé Sainte-Marie, actrice et chanteuse, 56 ans... La Toya Jackson, membre de la famille Jackson, 62 ans... Pierre Bourque, 40e maire de Montréal de 1994 à 2001, 76 ans.

Disparus

Le 29 mai 2017. Manuel Noriega (photo), 83 ans, ancien homme fort du Panama des années 1980... 2014. Christine Charbonneau, 70 ans, chanteuse populaire au Québec... 2013. Henry Morgentaler, 90 ans, médecin d’origine polonaise... 2010. Dennis Hopper, 74 ans, acteur et réalisateur américain... 2008. Luc Bourdon, 21 ans, défenseur des Canucks de Vancouver... 2007. Dave Balon, 68 ans, ancien joueur du Canadien (LNH), gagnant de deux coupes Stanley dans les années 60... 2006. Jacques Bouchard, 75 ans, le père de la publicité francophone au Québec.