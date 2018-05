Culture Club au Centre Vidéotron en août

Presque sept ans après avoir été la vedette des célébrations du Jour de l’An sur la Grande Allée, Boy George sera de retour à Québec le 26 août, au Centre Vidéotron. Mais cette fois, il sera accompagné des autres membres du légendaire groupe Culture Club.

Québec est l’un des plus récents ajouts au Life Tour, une tournée destinée aux nostalgiques des années 1980 qui a pris son envol en Europe, ce printemps.

En plus de Culture Club, les amateurs de new wave pourront renouer avec Tom Bailey, figure de proue de Thompson Twins, une formation anglaise qui a donné naissance aux hits Hold Me Now et Doctor ! Doctor ! Murray Head, à qui on doit l’inoubliable One Night in Bangkok, assurera l’autre première partie.

Formé au début des années 1980 autour de son chanteur au look androgyne, Culture Club a connu un succès mondial avec les albums Kissing to Be Clever, Colour by Numbers et Waking Up With the House on Fire. Le quatuor, formé de Boy George, Roy Hay, Mikey Craig et Jon Moss, a vendu plus de 50 millions grâce à des hits comme Karma Chameleon, Do You Really Want to Hurt Me et It’s a Miracle.

Ce n’est pas la première fois que le Centre Vidéotron mise sur des vedettes des années 1980 pour attirer les foules. L’an dernier, la tournée conjointe de Tears for Fears et Hall and Oates avait obtenu un bon succès.

Les billets (de 51 $ à 139 $) pour le Life Tour seront mis en vente le 1er juin avec prévente à compter de demain.