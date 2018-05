Décès d’un coureur au marathon Lévis-Québec: le coroner rappelle l’importance de la préparation

Le décès d'un coureur l'an dernier lors du marathon Lévis-Québec a fort probablement été causé par une arythmie maligne à la suite de l’effort intense, note le coroner qui soulève le manque de préparation.

Le coroner Jasmin Villeneuve ne fait pas de recommandation à la suite du décès de Maxime Pouliot-Rochefort le 27 août 2017. Néanmoins, il a soulevé l’importance d’une bonne préparation physique supervisée pour ce genre d’épreuve physique, particulièrement en début de saison de course.

Le coureur de 30 ans s’est effondré à moins de deux kilomètres du fil d’arrivée de l’épreuve du demi-marathon. Il s’agissait de sa première épreuve du genre.

Le coroner ne fait aucun lien direct entre la préparation physique de M. Pouliot-Rochefort et son décès soudain, toutefois, il soulève que l’entrainement préparatoire de la victime a commencé que quelques semaines auparavant.

«[...] et il avait déjà fait quelques courses au préalable, dont une épreuve de 16 kilomètres les jours précédant le marathon», rapporte Dr Villeneuve, dans son rapport.

Selon Richard Chouinard, du club de course à pied de l’Université Laval, le coureur manquait définitivement de préparation.

«Un demi-marathon, il faut se préparer pratiquement un an avant. C’est certain que les dernières semaines, on va se préparer de façon plus spécifique à l’épreuve, mais on ne part pas à zéro, on a un certain bagage dans le corps», fait-il valoir.

Le cœur est un muscle qui doit être préparé et exposé à l’effort physique auquel il sera ultimement exposé, rappelle M. Chouinard.

«Un effort, que ce soit un marathon ou un demi-marathon, ça crée un grand stress sur le muscle cardiaque. Et, après l’épreuve, il y a des séquelles temporaires, donc c’est important de bien récupérer avant de reprendre l’entraînement ou de refaire une épreuve similaire, poursuit-il. J’ai l’impression que, ce qui lui manquait, c’est de l’entraînement.»

Par ailleurs, le coroner a indiqué que les interventions des secouristes et de l’équipe médicale étaient appropriées.