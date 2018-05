Des obus de mortier tirés de Gaza visent le sud d'Israël

Des obus de mortier en provenance de la bande de Gaza ont visé mardi le sud d'Israël sans faire de victimes, a indiqué l'armée israélienne, accroissant les tensions déjà vives à la frontière avec l'enclave palestinienne.

Selon le communiqué de l'armée, «25 obus de mortier ont été tirés en direction de plusieurs sites sur le territoire israélien (...) et la majorité d'entre eux ont été interceptés par le système antimissiles Dôme de fer».

Certains obus «ont atterri sur des terrains vagues à l'intérieur d'Israël» mais n'ont fait aucun blessé, a ajouté la police israélienne.

L'un d'entre eux a atterri à proximité d'un jardin d'enfants, selon un porte-parole de l'armée, mais a priori aucun enfant ne se trouvait dans le bâtiment à cette heure-là.

Deux autres obus de mortier ont été tirés depuis Gaza sur le territoire israélien après les premiers tirs, a précisé l'armée.

Des sources palestiniennes affirment que des chars israéliens ont frappé des postes d'observation du Hamas et du Jihad islamique le long de la barrière qui sépare Gaza d'Israël, une information qui n'a pas été confirmée par l'armée israélienne.

La veille, un Palestinien a été tué par un tir de char israélien, a rapporté le ministère de la Santé gazaoui. Israël affirme avoir tiré après que deux hommes ont tenté de franchir la barrière qui sépare l'enclave de l'État hébreu, avec «l'intention de mener une attaque». Les deux Palestiniens ont été arrêtés.

Un jour auparavant, l'armée israélienne avait fait état de tirs d'un char israélien en direction d'une position du Jihad islamique peu après que des soldats israéliens ont fait exploser un engin posé près de la barrière séparant Israël de la bande de Gaza et voué à cibler ses troupes.

Trois membres du Jihad islamique ont été tués dans ces tirs et, selon des médias israéliens, les obus de mortier mardi seraient une riposte du mouvement palestinien.

Un bateau pour briser le blocus

Le Jihad islamique est le groupe armé le plus puissant dans la bande de Gaza après le Hamas, mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans l'enclave. Les deux sont alliés et ont combattu ensemble durant plusieurs guerres menées par Israël dans la bande de Gaza.

Israël et le Hamas se sont livré trois guerres depuis 2008 et observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu de part et d'autre de la barrière qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien. Israël riposte systématiquement aux actes hostiles venus de Gaza, le plus souvent en frappant des positions militaires dans l'enclave.

La trêve a une nouvelle fois été mise à l'épreuve ces dernières semaines par une mobilisation massive le long de la frontière pour le droit des réfugiés palestiniens à revenir sur les terres de 1948, date de la création d'Israël, et contre le blocus imposé par Israël à l'enclave. Le mouvement a tourné le 14 mai à la protestation contre l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade des États-Unis en Israël.

Les tirs de mardi surviennent par ailleurs peu avant le départ prévu d'un bateau de la bande de Gaza pour, selon les organisateurs, briser le blocus israélien imposé depuis plus de 10 ans à la mince bande côtière.

Au moins 121 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars, début de cette mobilisation. La majorité d'entre eux a trouvé la mort dans des violences le long de la barrière de séparation, dont au moins 61 le 14 mai.

Israël dit défendre ses frontières et accuse le Hamas de s'être servi de la mobilisation palestinienne pour couvrir des tentatives d'attaques, et d'avoir délibérément mis en danger la vie de femmes et d'enfants.