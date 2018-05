Disparition d’Allyson Bruce à Laval: sa mère craint qu’elle soit avec des proxénètes

Alors que la jeune Allyson Bruce est disparue depuis neuf jours, à Laval, sa mère craint qu’elle soit en compagnie de proxénètes.

En entrevue sur les ondes du Québec matin, la mère de l’adolescente de 17 ans s’est dite «bouleversée» par les événements.

«À la suite d’une rupture avec son copain, je pense qu’elle a rencontré deux nouveaux copains que je n’ai jamais vus. À partir de là, ça a tout chamboulé. Allyson ne rentrait plus, je n’avais plus de ses nouvelles, son téléphone est totalement fermé... Je suis dans le néant total», a expliqué Chantal Racine.

La femme, qui a passé la fin de semaine à poser des affiches à Laval et à Montréal, dit avoir appris des policiers que sa fille pourrait se trouver avec des proxénètes.

«C’est très inquiétant. En tant que mère, j’ai écouté Fugueuse et ça ressemble beaucoup à ça, malheureusement. [...] Je lui ai dit mainte et mainte fois de ne pas embarquer dans des histoires comme ça», ajoute la mère de l’adolescente.

Chantal Racine n’a qu’un souhait : que sa fille rentre rapidement à la maison avant que la spirale ne soit trop forte.

«Je voudrais qu’elle revienne le plus rapidement possible parce que plus ça va tarder, plus ils vont s’acharner sur elle. Nous, on l’aime, on l’attend et pense à elle fort. On est tous inquiets, on est tous bouleversés.»

Allyson Bruce mesure 1,60 m (5' 3''), pèse 52 kg (115 lb) et a les cheveux bruns et les yeux bleus. Elle a aussi un tatouage d'étoile sur le poignet droit. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail gris à manches longues, un jogging armé de couleur pâle et des souliers de sport rouges de marque Nike.

Quiconque l'aperçoit peut communiquer avec les autorités via le 450 662-INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 180524 010.