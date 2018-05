Donald Dufresne veut tourner la page sur son passage chez le Canadien

RIMOUSKI | Donald Dufresne tire définitivement un trait sur sa carrière de 13 saisons comme joueur et entraîneur dans l’organisation du Canadien de Montréal. L’ex-adjoint de Sylvain Lefebvre refuse de commenter son congédiement, ni l’arrivée de Joël Bouchard à la barre du Rocket de Laval.

S’il dit avoir apprécié son expérience des six dernières années dans la Ligue américaine de hockey avec le club-école du Canadien, Dufresne veut maintenant concentrer ses efforts sur ses nouvelles fonctions avec l’Océanic de Rimouski.

L’homme de 51 ans entame ces jours-ci un troisième séjour comme entraîneur dans le Bas-Saint-Laurent. Avant de diriger les Bulldogs à Hamilton en 2012-2013, Donald Dufresne cumulait 11 années de services avec l’Océanic, comprenant la conquête de deux coupes du Président et d’une coupe Memorial.

«J’ai travaillé avec du bon monde pour polir mon bagage d’expérience, mais je n’ai pas de contrôle là-dessus (sur la décision du Canadien). J’ai adoré mon temps là-bas et j’ai eu du plaisir à développer des joueurs de hockey. L’important, c’est de vivre le moment présent. Je suis content de retourner dans ma région et travailler avec des gens qui veulent faire du hockey avec moi», estime le nouveau bras droit de Serge Beausoleil.

Malgré tous les problèmes à la ligne bleue du Canadien, Dufresne a contribué à la formation de quelques défenseurs dont les carrières se poursuivent dans la LNH. Noah Juulsen, Brett Lernout, Mark Barberio, Greg Pateryn et Nathan Beaulieu ont tous joué sous ses ordres dans la LAH.

«Ce n’est pas l’affaire d’une personne. J’avais un travail à faire avec eux, mais leur développement ne revient pas seulement à moi. Beaucoup de personnes se sont impliquées avec ces joueurs pour leur assurer la plus longue carrière possible. Pour moi, c’est maintenant du passé. Je regarde en avant», indique-t-il.

De Crosby à Lafrenière

Puisqu’il a vécu l’ascension de Sidney Crosby vers la LNH, Donald Dufresne deviendra un nouvel allié pour Alexis Lafrenière chez l’Océanic. Au fil des ans, l’ex-défenseur a développé une grande amitié avec le capitaine des Penguins de Pittsburgh.

«Nous vivons une relation différente aujourd’hui. On a commencé ensemble lorsqu’il avait 16 ans. Ma contribution à sa carrière n’est peut-être qu’une goutte dans l’océan. Alexis aspire à de belles choses et je sais qu’il est bien encadré. Je suis fébrile, parce que je sais qu’il y a de belles choses qui s’en viennent à Rimouski», estime l’ex-défenseur du Canadien, des Kings de Los Angeles, du Lightning de Tampa Bay, des Blues de Saint-Louis et des Oilers d’Edmonton.

Pour l’instant, Donald Dufresne ne précise pas s’il désire ou non retourner chez les professionnels à moyen ou long terme. Avant son passage de six saisons à Hamilton, St. John's et Laval, il avait aussi secondé Éric Lavigne chez les Citadelles de Québec en 2001-2002.

Dufresne devait assurer le développement de plusieurs espoirs, dont Andrei Markov, François Beauchemin et Ron Hainsey.