1500 km à vélo... en 92 heures!

On se demande jusqu’où un défi personnel et la souffrance peuvent cohabiter. Dany Bonneville nous propose une nouvelle réponse : le 12 juin avec l’océan Pacifique comme décor, il s’élancera dans une épreuve cycliste en solo de 1500 km en moins de 92 heures dans quatre États de l’Ouest américain.

Cet homme qui construit des maisons ne manque pas de plans. Le plus ambitieux qui occupe son esprit ces jours-ci s’appelle le Race Across the West, une lubie masochiste qui mènera 29 participants individuels, dont 12 non-Américains, sur une route entre Oceanside en Californie et Durango au Colorado.

Tantôt dans les déserts de Sonora et de Mojave, tantôt dans les Rocheuses, avec un total de 60 000 pieds d’ascension, dans la chaleur du jour ou le froid de la nuit, ce défi s’annonce comme le pire supplice qu’a osé s’offrir le coprésident des Industries Bonneville jusqu’ici dans sa vie. Pour un type qui n’avait jamais touché un vélo avant l’âge de 37 ans et qui ne savait même pas nager en janvier 2010 lorsqu’il s’était inscrit pour le premier de ses cinq Ironman, on se dit que l’idée n’est peut-être pas si bête, finalement.

«Quand tu participes à un marathon de course à pied, on dit que tu dois traverser un mur. Dans mes courses de 800 km à vélo que j’ai déjà faites, j’ai traversé trois ou quatre murs. À chaque fois, j’ai pensé que c’était fini. Mais la machine humaine est tellement bien faite que lorsque tu réussis à traverser ce mur, tu réalises qu’il y a de l’énergie cachée derrière. La machine humaine est beaucoup plus forte qu’on ne le pense», observe cet apôtre de l’entraînement âgé de 52 ans, seul Canadien inscrit à cette épreuve d’endurance créée en 2008.

PÉDALER 25 HEURES SANS DORMIR

Une simple calculatrice nous convainc de l’ampleur de la commande. Un objectif de 1500 km en 92 heures, ça veut dire quelque 400 km à chacun des quatre jours. Avec tous les obstacles physiques et mentaux que cache ce chantier : faim, déshydratation, fatigue, découragements, ankylose, douleurs articulaires, fournaise des déserts, etc.

Justement, c’est la chaleur que Bonneville redoute le plus. Pour en atténuer les dommages, il a déjà convenu d’une stratégie.

«Je veux éviter la chaleur parce que je sais que c’est ce qui me magane le plus. En partant le 12 juin à midi, je vais essayer de rouler pendant 25 ou 26 heures sans dormir et me coucher seulement le lendemain, au plus chaud de la journée», prévoit-il.

UNE AVENTURE DE 20 000 $

Trois blocs de deux heures de sommeil durant les quatre journées, c’est tout ce qu’il prévoit. Ces dodos, précieux et intenses, se feront dans l’air climatisé et le silence à l’intérieur d’une des deux camionnettes qui le suivront.

Ce défi le plus extrême ne se paie pas qu’en sacrifices. Le coût d’inscription à 965 $US ne représente qu’une ligne ou deux dans son projet de plus de 20 000 $ qu’il paiera en entier « de ma poche ». Il assumera l’ensemble des dépenses liées à la présence de ses quatre accompagnateurs, sa conjointe Nadine Joannette, la physiothérapeute Alexandrine Massé-Bombardier, la massothérapeute Nathalie Roberge et un ami et chauffeur, Serge Adam, ex-policier de la Sûreté du Québec.

PAS QUESTION D’ABANDONNER

Qu’on se le dise, cet ultra-marathon n’est pas une question d’argent, mais plutôt un appel au dépassement de soi. Au souper d’équipe à l’avantveille du départ, Dany Bonneville insistera d’ailleurs sur son message.

«C’est possible de tomber dans les “vapes” et de ne plus prendre les bonnes décisions quand ça fait une dizaine d’heures de suite qu’on pédale. C’est pour ça que je vais leur demander : peu importe ce qui arrive et peu importe ce que je vous dis, vous devez me promettre de ne pas me laisser abandonner», avise-t-il.

Quitte à ce que sa conjointe ordonne à son amoureux de s’accrocher avant de regagner son véhicule, la larme à l’oeil et déchirée d’avoir agi en bourreau avec lui.

«J’ai dû abandonner une fois (un marathon cycliste de 508 milles à Death Valley en Californie) et ça, ce n’est pas agréable. C’est plus dur que de compléter.»

Dit ainsi, ça doit être difficile, en effet...

Race Across the West

► Créée en 2008, épreuve de 1488 km (930 miles) entre Oceanside et Durango

► Départ le 12 juin à midi: 29 participants solos, 3 duos et 6 quatuors

► Stations de ravitaillement à tous les 100 km avec piscine d’eau froide

► Record absolu: le Suisse Dani Wiss (2012), 46h19m, moyenne de 29,84 km/h