Le dernier service de Joël Bouchard à l'Armada

Même s’il a été embauché à titre d’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard remplira un dernier mandat comme directeur général de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Bouchard gérera son dernier repêchage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) samedi à Shawinigan quand il choisira des joueurs pour l’Armada.

L’ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) entrera ensuite officiellement en fonction au sein du club-école du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine (LAH), où l’a rejoint son adjoint de l’Armada Daniel Jacob.

L’homme de 44 ans fera le saut chez les professionnels après sept campagnes avec l’Armada. Il a été le directeur général de l’équipe de la LHJMQ à partir de 2011, en plus de prendre le poste d’entraîneur-chef en 2014. L’Armada a été éliminée en finale de la coupe du Président par le Titan d’Acadie-Bathurst ce printemps.

Au niveau international, Bouchard a occupé les fonctions de directeur général d’Équipe Canada au Championnat du monde de hockey junior, remportant l’argent en 2017 et l’or en 2018.

Avant de devenir dirigeant et entraîneur dans le hockey junior, Bouchard a disputé 13 saisons dans la LNH. Il a porté les couleurs des Flames de Calgary, des Predators de Nashville, des Stars de Dallas, des Coyotes de Phoenix, des Devils du New Jersey, des Rangers de New York, des Penguins de Pittsburgh et des Islanders de New York. Il a amassé 75 points, dont 22 buts, dans toute sa carrière.