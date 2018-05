Les victimes d’intimidation sont à plaindre

Ma petite-fille de huit ans a eu maille à partir avec un de ses petits camarades à l’école. Elle était devenue son souffre-douleur et il ne la lâchait pas d’une semelle. Ça me blessait quand j’entendais la petite me faire le récit de ce que ce garçon lui faisait subir. Heureusement, mon fils et ma belle-fille ont su prendre les choses en main, même si ce ne fut pas facile.

Imaginez-vous que son enseignante leur disait au début qu’elle n’avait rien remarqué de ce que ce garçon faisait à ma petite-fille. Que jamais personne ne lui avait mentionné qu’il pouvait être agressif. Il a fallu qu’ils s’y reprennent à plusieurs reprises et qu’ils montent les échelons jusqu’à alerter la direction de l’école pour que quelque chose se mette enfin en branle. Pouvez-vous m’expliquer ça, vous ? Comment se fait-il que les journaux en parlent à pleines pages depuis des années et que les gens du milieu scolaire, eux, ne voient rien ? N’y a-t-il pas là une grosse dose de mauvaise volonté ? Ma petite-fille aurait eu des parents moins articulés et craintifs de la défendre, que lui serait-il arrivé ?

Grand-mère enfin soulagée