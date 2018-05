Nouveau pont Champlain : une série d'erreurs qui coûteront des centaines de M$ aux contribuables

OTTAWA | Des erreurs commises par le gouvernement fédéral à toutes les étapes du remplacement du pont Champlain coûteront au minimum plus d’un demi-milliard $ aux contribuables, selon le vérificateur général. Celui-ci doute même que l’ouvrage soit prêt le 21 décembre prochain.

«Nous avons conclu qu’Infrastructure Canada n’avait pas planifié le remplacement du pont Champlain d’une manière rentable. Nous avons aussi conclu qu’Infrastructure Canada n’avait pas géré adéquatement certains risques liés à l’approvisionnement en vue d’atténuer les dépassements de coûts et les retards», peut-on lire dans un rapport accablant sur le remplacement du pont déposé mardi.

Essentiellement, le gouvernement a été avisé trop tard que le pont actuel devait être remplacé. Il a ensuite décidé en 2011 qu’il irait de l’avant avec une construction en mode partenariat public-privé (PPP), tandis que les fonctionnaires ont complété la première analyse du meilleur modèle d’affaires en... 2014.

Pire encore, le gouvernement n’est pas capable de justifier comment il est arrivé à la conclusion qu’un PPP permettrait de réaliser 1,75 G$ aux Canadiens, alors que le VG conclut plutôt que le modèle traditionnel aurait finalement coûté moins cher.

Enfin, l’abandon du péage en 2015, les retards causés par des problèmes de transports et d’imprévus, ainsi qu’une vingtaine de changements «majeurs» au projet en cours de construction auront aussi fait gonfler la facture. Ils remettent aussi sévèrement en doute la réalisation du projet d’ici le 21 décembre 2018, selon le VG.

Remplacement commencé trop tard

Les problèmes ont commencé en 2004, quand la société Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI) a relevé des inquiétudes importantes par rapport à l’état de l’actuel pont Champlain, mais ne l’a pas communiqué directement à Ottawa.

Ce n’est qu’en 2006-2007 que PJCCI a indiqué au gouvernement qu’il faudrait remplacer le pont d’ici 2021.

«Cette constatation est importante parce que la planification, l’approvisionnement et la construction d’un pont de cette taille prennent généralement sept ans environ, de la date de la décision initiale jusqu’à la mise en service de l’ouvrage, indique le VG.

«Le retard a entraîné des dépenses évitables de plus de 500 millions de dollars pour le gouvernement, ainsi que des coûts économiques pour la région métropolitaine de Montréal dus aux restrictions de charges des poids lourds et aux fermetures de voies.»

Choix de modèle d’affaires douteux

Lorsqu’Ottawa a finalement décidé qu’il fallait remplacer le pont Champlain en 2011, le gouvernement conservateur de l’époque a annoncé que le projet, qui s’annonçait le plus gros chantier fédéral d’infrastructure de l’histoire du Canada, serait réalisé en PPP.

Or, les fonctionnaires n’ont commencé l’analyse des divers modèles d’approvisionnements que deux ans après le choix du PPP, s’étonne le VG dans son rapport.

Ensuite, sans aller jusqu’à dire que cette analyse a été conçue pour justifier le choix du gouvernement, le rapport indique que plusieurs données et hypothèses utilisées n’étaient pas «fiables». La conclusion qu’un PPP mènerait à des économies de 237 M$ était donc erronée.

«Des analyses plus poussées auraient abouti à des résultats indiquant qu’un modèle de PPP pouvait s’avérer plus coûteux qu’un modèle d’approvisionnement traditionnel»,

Plus bizarre encore, une nouvelle analyse publiée en 2015 et annoncée en grande pompe par le gouvernement Harper concluait que le modèle PPP permettrait cette fois des économies de 1,75 G$, soit 1,5 G$ de plus que la première analyse effectuée... l’année précédente.

«On ne comprend pas du tout comment le ministère est arrivé à ce nouveau chiffre, et ils n’ont pas pu nous donner des explications logiques. C’est incompréhensible», ont indiqué des vérificateurs mardi matin.

Problèmes pendant la construction

S’il avait déjà annoncé que nouveau pont Champlain devait tenir 125 ans, ce n’est qu’après avoir attribué le contrat qu’Ottawa a choisi de vérifier si les conceptions proposées respectaient la durée de vie prévue, constate le VG dans son rapport.

Heureusement, une vérification indépendante par son bureau a souligné que le pont devrait bel et bien tenir jusqu’en 2143.

Or, il est certain que le projet dépassera son budget initial de 4,2 G$ et il est peu probable que le pont soit inauguré d’ici le 21 décembre à cause de nombreux problèmes survenus pendant la construction, croit le VG Michael Ferguson.

Par exemple, la décision d’éliminer le péage par le gouvernement Trudeau en 2015 était un changement important qui était «lourd de conséquences», car il augmenterait l’achalandage du pont de 20 % tout en éliminant 3 G$ de revenus sur 30 ans.

Celle-ci s’ajoute à une vingtaine de changements «majeurs» décidés en cours de projet et dont la majorité est toujours en cours de négociation avec le constructeur, les municipalités et le gouvernement provincial.

De plus, la grève des ingénieurs du Québec ainsi que l’interdiction de la part du ministère des Transports du Québec (MTQ) et PJCCI de transporter des charges de plus de 65 tonnes sur les routes a eu des incidences importantes sur les coûts et l’échéancier.

Or, peu de ces problèmes semblent étonnants considérant l’historique des PPP du gouvernement fédéral, se désole le VG.

«Nous avons constaté que les problèmes relevés dans le cadre de notre audit, soit une évaluation des risques trop optimiste, un processus d’approvisionnement accéléré et un grand nombre de changements au projet, sont des problèmes typiques notés par les experts relativement aux projets d’infrastructure PPP entrepris au Canada, note le rapport.

«Les leçons apprises dans le cadre du projet du nouveau pont Champlain sont importantes, puisque le gouvernement a l’intention d’entreprendre d’autres projets d’infrastructure en partenariat public-privé à l’avenir», souhaite l’équipe de M. Ferguson.