Pas d’eau courante pendant 48 heures: L’hôpital de la Tuque a dû couper dans les services

LA TUQUE| L’hôpital de la Tuque a dû transférer des patients à Trois-Rivières pour faire face à la coupure d’eau courante de deux jours dans une bonne partie de la ville.

La réparation d’une conduite principale d’eau potable à la Tuque entraîne la coupure complète de l’eau courante jusqu’à mercredi soir pour la partie urbaine de la ville, ce qui représente environ 10 000 personnes.

L’hôpital de la Tuque, qui a un puits d’urgence, n’avait pas eu à y avoir recours depuis quelques années. Heureusement, il fonctionne encore bien, ce qui permet l’eau courante dans les 107 chambres, mais la direction a dû choisir ses combats pour ne pas trop forcer le système.

Le Groupe de Médecine familial est fermé jusqu’à jeudi, comme le service d’hémodialyse pour lequel les patients sont transférés à Trois-Rivières. Aucun rendez-vous n’a été pris au bloc opératoire non plus.

Amélie St-Yves

«S’il y avait une urgence, ici et maintenant, on est prêt à accueillir la clientèle au bloc opératoire, en cas d’urgence seulement », précise toutefois la coordonnatrice des services administratifs et techniques de l’hôpital, Édith Bérubé.

Le système de climatisation de l’hôpital, qui fonctionne avec de l’eau, est arrêté et seulement cinq pièces sont climatisées avec des systèmes électriques pour permettre de se rafraîchir.

La climatisation est aussi maintenue dans les trois salles d’accouchement.

« On aurait souhaité qu’il fasse 15 degrés les deux jours, mais il annonce plus de 30 mercredi. On a déjà avisé les employés qu’il va faire chaud et de garder les fenêtres fermées en tout temps », dit Mme Bérubé.

L’hôpital a aussi loué deux conteneurs extérieurs pour y réfrigérer et congeler la nourriture, car son système de réfrigération alimentaire fonctionne lui-aussi à partir de compresseurs refroidis avec de l’eau.

Deux citernes de 30 000 litres d’eau chacune sont également derrière l’hôpital, en cas d’urgence. Près de 4 000 bouteilles d’eau ont été achetées.

Commerces

La coupure d’eau courante est difficile pour les commerces aussi.

Marc Ducharme, du marché Aux charmes du potager a accumulé trois réservoirs de 300 gallons d’eau, en plus de ses deux bacs de récupération, et devra retourner se remplir car ce n’est pas suffisant pour 48 heures.

L’hôtel Marineau du centre de la Tuque affiche pour sa part complet, même si les travailleurs de ses 49 chambres doivent utiliser l’eau mise dans leur bain avec une chaudière pour évacuer la toilette, en plus de se laver à la débarbouillette.

Des toilettes sèches ont autrement été mises près des écoles, et les élèves ont la responsabilité d’apporter leur eau. Les directions ont des réserves en cas de manque.

La Ville a aussi mis à la disposition des citoyens trois citernes de 30 000 litres d’eau.