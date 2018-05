Ponts et éoliennes vendus à des étrangers

La foutaise des PPP

Les partenariats privé-public (PPP) n’ont de partenariat que le nom. En fait, il s’agit d’une privatisation en bonne et due forme. Les gouvernements hypocrites, pour mieux faire passer la dilapidation de nos services et biens publics cédés à des intérêts privés, présentent ça à la population en parlant de partenariats privé-public. En fait, tout appartient au privé qui gère à sa façon, comme hausser les tarifs comme bon lui semble. La seule participation du « partenaire » public est de gaver son « partenaire » privé de fonds publics. On vous ment aussi lorsque l’on vous dit que dans le cas des PPP tous les risques sont assumés par le pseudo-partenaire privé. Dans tous les PPP, l’État a toujours eu à payer pour des « extras » et à réviser à la hausse le coût global des contrats.

Des ponts vendus à des étrangers

Comme la privatisation de la santé, du transport public (REM), de l’éducation, des garderies, des aqueducs, etc., la privatisation des autoroutes et des ponts coûtent beaucoup plus cher à la population en raison de l’ajout d’un intermédiaire privé avec toute sa structure administrative et des frais d’encadrement pour les gouvernements. Avec des ponts et des autoroutes publics, vous payez par le biais de vos impôts. Vous êtes-vous déjà demandé combien ça coûte de plus des autoroutes et des ponts privés en frais de gestion (facturation, encaissements, recouvrements, etc.) et en rendement exigé par le propriétaire privé en plus des coûts nouveaux à assumer par les utilisateurs (facturation, paiements, etc.)? Et n’oubliez pas que dans ces autoroutes et ponts privés, l’État doit toujours verser des milliards en subventions publiques. C’est donc dire que même si vous n’utilisez jamais ces infrastructures, vous devez payer par le biais de vos impôts qui servent alors à les saupoudrer de fonds publics.

La dilapidation de nos biens et services publics

La privatisation est censée amener plus de concurrence et faire baisser les prix. Ça, c’est le dogme. Mais, dans les faits, il n’y a pas plus de véritable concurrence et les prix augmentent. Regardez le cas de la santé privée aux États-Unis, qui est de beaucoup la plus chère au monde où le patronat doit payer pour des gros hôpitaux privés et de grosses primes à des assureurs privés. Les assureurs privés sont absents dans un régime de santé publique, ce qui fait baisser les prix.

Dans les vrais faits, privatiser les autoroutes, les points, les aqueducs, l’électricité coûte nettement plus cher aux contribuables. Alors pourquoi nos gouvernements s’obstinent-ils à les privatiser quand même? C’est parce qu’ils sont inféodés, asservis et corrompus par la classe dominante?

Nos deux ponts appartiennent à des étrangers

Une récente nouvelle est passée presque inaperçue, soit celle publiée dans le Journal de Montréal du 24 mars 2018 : « Un géant australien rafle à la Caisse le pont de l’A25. La transaction de 858 millions $ devrait être conclue fin 2018 ». La belle affaire! Quand on est rendu à vendre nos ponts à des étrangers, c’est que l’on est « full » colonisé jusqu’à l’os. Le pont de l’autoroute 25 relie Montréal (à l’est) à sa banlieue nord (Laval, Terrebonne, etc.). Imaginez un peu le ridicule de l’affaire : des gouvernements asservis privatisent nos services et biens publics qui, par la suite, sont vendus à des étrangers.

En passant, l’article du Journal dit : « Un géant australien rafle à la Caisse... ». La Caisse de dépôt et placement du Québec est une autre acrobatie trompeuse imaginée par nos élus pour privatiser en douce nos instruments collectifs (comme c’est le cas avec le REM) qui agira comme intermédiaire pour mieux les vendre à des affairistes par après. Un autre subterfuge pour mieux vous endormir en se disant que la pilule va mieux passer si on privatise nos instruments collectifs à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Quant à l’autoroute 30 entre Châteauguay et Vaudreuil-Dorion, dans laquelle les gouvernements fédéral et provincial ont déboursé des milliards$ en fonds publics sans rien obtenir en retour, elle a été cédée aux firmes espagnoles Acciona (travaux publics et énergie) et Iridium (gestion d’autoroutes). Bravo! On appelle ça la servitude volontaire : « Autoroute 30. Le contrat accordé à une société espagnole » (La Presse, 20 juin 2008). En passant, gérer une autoroute ou un pont privé est plus facile à administrer qu’un dépanneur ainsi que sans risque et sans concurrence. Ce sont des vaches à lait qui s’enrichissent sur le dos des consommateurs captifs pris en otages.

Privatiser à petites doses Hydro-Québec

Je ne dis pas non à l’éolien au Québec, mais des politiciens vraiment honnêtes auraient mandaté, comme il se doit, Hydro-Québec de s’en charger puisqu’il est celui qui achète toute l’électricité, à gros prix, produite par les éoliennes et les barrages qu’ils ont privatisés majoritairement de firmes étrangères. Alors, les chanceux à qui nos gouvernements asservis ont cédé la production d’électricité par le biais d’éoliennes privées s’en mettent plein les poches, car ils ne font face à aucune concurrence et toute leur électricité produite est entièrement vendue énormément chère à Hydro-Québec sans aucun risque. En dernier ressort, qui paie pour ces cadeaux? Ne vous demandez pas pourquoi votre facture d’électricité augmente chaque année. Il faut bien faire vivre les affairistes avec leurs barrages et éoliennes privés. Il faut être assez minables lorsque je vois le parti libéral du Québec et son ministre de l’Énergie, Pierre Moreau, se féliciter du fait non seulement de privatiser en partie Hydro-Québec, mais en plus d’avoir cédé les éoliennes massivement à des opportunistes étrangers : « Énergie. La propriété étrangère des parcs éoliens n’inquiète pas Québec (c’est-à-dire le PLQ) » (Le Journal de Montréal, 28 octobre 2017). Que d’âneries fournies par le ministre libéral pour essayer de justifier la dépossession tranquille de nos biens, services et instruments collectifs et de nos ressources naturelles. Et ça passe comme du beurre dans la poêle. C’est ce même gouvernement libéral qui vient nous dire que la vente de Rona à l’américaine Lowe’s c’est une bonne affaire pour le Québec de même que le don de la C-Series à la française Airbus après y avoir englouti des milliards de dollars en fonds publics.

Bah, il ne faut pas s’inquiéter

L’ex-ministre libéral des Finances, Raymond Bachand, a dit comme Pierre Moreau et Dominique Anglade : « Bachand ne s’inquiète pas de la mainmise étrangère » (La Presse, 30 novembre 2017). Soyez colonisés et soyez heureux de l’être! La vedette économiste, le professeur universitaire Pierre Fortin, a dit la même chose. Même l’ancien président de la Caisse de dépôt Henri-Paul Rousseau, qui a transféré chez Power après nous avoir fait perdre des milliards$ dans des papiers commerciaux pourris, a dit à l’époque : « Rousseau dédramatise la propriété étrangère » (Le Devoir, 9 mai 2007). Comme argument-choc, ces sages et experts vous serinent que nos entreprises investissent aussi beaucoup à l’étranger. Par contre, ils omettent toujours de vous mentionner les milliards de dollars investis par nos fleurons québécois et canadiens à l’étranger, oui, mais dans des paradis fiscaux afin d’esquiver l’impôt à payer au Québec et au Canada.