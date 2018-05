Pourquoi jeter le bébé avec l’eau du bain?

Je trouve vraiment réducteur de définir Dieu par la religion. La lumière ne se trouve pas dans un tabernacle, non plus que l’amour dans un autel. JE SUIS CE QUI EST ! Un point, c’est tout. Mais c’est TOUT ! Pas besoin d’être un méditant expérimenté pour ressentir la dimension Divine de l’univers, de voir le Sacré dans une fleur, l’Absolu dans un geste de compassion. Mais ça, c’est moi.

Je n’en sais certainement pas autant que vous à propos de cet auteur, mais mis à part sa foi chrétienne (il était pasteur) qui ne réussit pas à me toucher, j’apprécie beaucoup en lui tout ce qui touche à la notion de « Pensée positive », dont il fut un des créateurs et des promoteurs. Je respecte votre choix de voir Dieu dans ce qui existe sur terre, mais je préfère me fier à la théorie de Darwin qui explique la genèse du monde par la théorie de l’évolution. Ce que vous appelez Dieu, je l’appelle la Force de vie et ça me satisfait grandement. En passant, ce n’est pas parce que je ne crois pas en Dieu que je crois devoir m’abstenir de citer des paroles de croyants quand elles rejoignent mes propres valeurs.