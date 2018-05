Sarah Dagenais-Hakim dans une série américaine

La comédienne québécoise Sarah Dagenais-Hakim a décroché son tout premier rôle américain dans The Bold Type, une série américaine présentement en tournage à Montréal.

Dans la deuxième saison de la série américaine attendue en juin, Sarah Dagenais-Hakim deviendra Janelle, une représentante de la marque Chanel évoluant dans les hautes sphères du domaine de la mode. Deux épisodes ont été tournés le mois dernier, et d’autres pourraient s’ajouter prochainement.

« Ils écrivent en même temps que les tournages, alors je ne sais pas ce qui arrivera à mon personnage. Et comme ils sont encore à Montréal en ce moment, ce n’est pas dit qu’elle ne reviendra pas dans d’autres épisodes », avance la comédienne en entrevue au Journal.

Peu de détails sont pour le moment disponibles quant à la trame narrative du personnage de Janelle, la production tenant à tenir les détails de son intrigue sous secret jusqu’à la diffusion de chaque épisode. Diffusée sur le réseau ABC Spark au Canada et Freeform aux États-Unis, la série The Bold Type s’inspire de la vie de Joanna Coles, l’ex-éditrice en chef du magazine Cosmopolitan.

Bien qu’il s’agisse de sa toute première expérience sur un plateau américain, la comédienne a bien l’intention qu’elle ne soit pas sa dernière. Après s’être fait connaître ici grâce à des séries telles que Victor Lessard, Lance et compte et Blue Moon, elle espère élargir ses horizons du côté du reste du Canada et même des États-Unis.