Un deuxième revers des Jays contre les meilleurs

Pour un deuxième match de suite, les Blue Jays de Toronto n’ont pas fait le poids face à la meilleure équipe du baseball majeur, s’inclinant par la marque de 8-3 devant les Red Sox, mardi à Boston.

La veille, les hommes de John Gibbons avaient perdu par le même pointage.

C’est à coup de doubles que l’équipe comptant sur la meilleure fiche des majeures a vaincu les Jays.

Mitch Moreland et J.D. Martinez ont chacun produit un point à l’aide de coups de deux buts dès la première manche.

Andrew Benintendi (deuxième manche) et Sandy Leon (sixième) les ont imités plus tard dans la rencontre.

Leon a toutefois eu l’aide du releveur Joe Biagini pour atteindre le deuxième coussin. Son roulant semblait inoffensif, mais le lanceur des Jays a changé sa trajectoire en échouant dans sa tentative de capter la balle.

Xander Bogaerts et Leon ont ajouté au pointage avec des longues balles.

Justin Smoak (claque en solo) et Curtis Granderson (simple de deux points) ont été responsables des points des visiteurs. Les Jays ont rempli les buts en neuvième, mais ils ont été incapables d’en profiter.

Quatre jours, quatre positions

Russell Martin entamait un quatrième match de suite à une position différente mardi. Après avoir joué à l’arrêt-court samedi, comme receveur dimanche et au champ gauche lundi, il a disputé la partie au troisième coussin.

Le Québécois, qui a indiqué qu’il aimerait jouer à toutes les positions d’ici la fin de sa carrière en entrevue il y a deux semaines au «Toronto Sun», s’approche de son objectif. Il n’y a maintenant que trois positions auxquelles il n’a pas obtenu de départ jusqu’ici dans les majeurs: lanceur, premier but et voltigeur de centre.

Mardi, Martin a obtenu un coup sûr en trois présences officielles au bâton. Il a été atteint par Rick Porcello en septième.

Au monticule, la défaite est allée à la fiche de Marco Estrada (2-6). Le droitier a été remplacé après seulement trois manches et deux tiers. Il a concédé quatre points.

Porcello (7-2) a été crédité de la victoire, lui qui a permis trois points et cinq frappes en lieu sûr en six manches et deux tiers.