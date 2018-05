Une quatrième finale de suite pour les Warriors

Les Warriors de Golden State ont effacé l’avance de 11 points que détenaient les Rockets après une demie pour finalement l’emporter au compte de 101-92 dans le septième match de la finale de l’Ouest et obtenir son billet pour la finale de la NBA, lundi à Houston.

Les Rockets ont manqué d’opportunisme, ratant notamment 27 tirs de trois points consécutifs.

Kevin Durant et Stephen Curry ont une fois de plus mené les visiteurs au chapitre offensif en vertu de récoltes respectives de 34 et 27 points. Draymond Green a également été fidèle à sa réputation, récupérant 13 ballons sous les paniers.

Dans une cause perdante, James Harden a quant à lui permis aux siens d’inscrire 32 points au tableau indicateur.

Les Warriors ont ainsi accédé à la finale pour une quatrième année consécutive. Ils y retrouveront pour une quatrième fois LeBron James et les Cavaliers de Cleveland.

La finale débutera jeudi, à Okland, en Californie.