Valérie Carpentier dévoile son tatouage entre les seins et lance un message positif

Dans sa dernière photo Instagram, Valérie Carpentier a voulu lancer un message clair aux personnes qui ont des complexes physiques: la vie n'est pas comme dans les magazines et c'est aussi bien comme ça!

Une publication partagée par Valérie Carpentier (@carpentiervalerie) le 3 Mars 2018 à 8 :48 PST

Celle qui a remporté la première édition de La Voix a juxtaposé deux images, l’une «photoshopée» et l’autre naturelle pour expliquer qu’il n’était pas nécessaire d’abuser des retouches.

Une publication partagée par Valérie Carpentier (@carpentiervalerie) le 29 Mai 2018 à 5 :16 PDT

«Juste un petit peu d’humour ce matin pour vous dire qu’on a le corps qu’on a et qu’il faut se calmer avec Photoshop et nos complexes ridicules... perso, je préfère la photo à droite. Pis je suis tannée de ce que je vois dans les pubs, magazine, etc. Pis je suis tannée que ça m’atteigne. Et que ça atteigne plein de gens. C’est aliénant... merci, bye», explique-t-elle en légende de photo.

Elle en a aussi profité pour révéler son tatouage sur la poitrine, une croix située entre ses seins. L’emplacement du tatouage est prisé par les stars, Rihanna, Vanessa Pilon et Justin Bieber arborant également des dessins sur la poitrine.