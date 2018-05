25 accessoires pour briller de mille feux au bal

La saison des bals est finalement à nos portes et, même si la robe doit être le morceau qui vole la vedette, il est important de l’harmoniser avec de jolis accessoires pour lui donner le moment de gloire qu’elle mérite.

Une publication partagée par NOEMIE LACERTE (@noemielacerte) le 13 Mai 2018 à 3 :32 PDT

Voici donc 25 accessoires super mignons qui viendront compléter votre look pour que vous soyez la plus belle lors de cette grande soirée.

Boucles d’oreilles

Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid) le 14 Nov. 2017 à 9 :50 PST

Avec une robe chargée qui ne permet pas le port d’un collier, rien de mieux qu’une paire de boucles d’oreilles pour compléter votre look. Gigi Hadid porte par exemple une magnifique robe avec beaucoup de détails et des diamants, qu’elle paire avec des boucles d’oreilles dorées de grosseur moyenne.

Boutique 1861, 32 $

Call It Spring, 7,99 $

Urban Outfitters, 29 $

Simons.ca, 19 $

Zara, 26 $

Accessoires cheveux

Une publication partagée par MBB (@milliebobbybrown) le 21 Janv. 2018 à 4 :05 PST

Parce que des fois, c’est le fun de faire différent. Au lieu d’opter pour les bijoux classiques, pourquoi ne pas y aller avec un bijou pour les cheveux ? Des anneaux, un ruban ou un bandeau, c’est hyper tendance. Millie Bobby Brown est complètement craquante dans ce look qui a volé le show aux derniers SAG Awards.

Call It Spring, 14,99 $

Forever 21, 7 $

Forever 21, 5 $

American Eagle, 8 $

Colliers

Une publication partagée par Zendaya (@zendaya) le 13 Nov. 2017 à 8 :00 PST

Agencé à une robe décolletée ou tout simplement pour ajouter un petit punch à votre look, le collier est l’accessoire parfait. On évite d'en choisir un qui «fitte» avec les bracelets et les boucles d’oreilles, pour ne pas être trop quétaine.

Aldoshoes, 35 $

H&M, 14 $

Simons.ca, 19 $

Forever 21, 14 $

Chaussures

Une publication partagée par Hailey Baldwin (@haileybaldwin) le 8 Mai 2018 à 10 :52 PDT

Contrairement aux autres accessoires, les chaussures sont assez indispensables, en général. Que vous optiez pour des talons plats ou hauts, l’important est d’être à l'aise pour marcher et surtout danser. D’ailleurs, celles qui aimeraient prendre quelques centimètres sans mettre des talons hauts pourront choisir des souliers à plateforme.

Zara, 50 $

L’intervalle, 148 $

Forever 21, 35 $

Steve Madden, 80 $

L’intervalle, 138 $

Bracelets et bagues

Une publication partagée par Livia Martin (@liv_m22) le 19 Mars 2018 à 12 :35 PDT

Pour parachever le look parfait pour le grand soir, quoi de mieux qu’un petit bijou au poignet ou sur les doigts? Si la robe est simple, le bracelet peut être assez détaillé et extravagant. Si c'est le contraire, il est mieux d'y aller avec une option simple et épurée.

Forever 21, 8 $

Simons.ca, 9 $

H&M, 7 $

Aldo Shoes, 15 $

Sacs à main

Une publication partagée par sarah-jeanne labrosse (@sarahlabrosa) le 14 Mai 2018 à 2 :59 PDT

Pour traîner votre argent, votre rouge à lèvres et d'autres petits cossins, vous aurez besoin d’un sac à main ou d’une petite pochette mignonne.

ASOS.com, 44 $

Simons.ca, 50 $

Labaie.ca, 60 $

Brown Shoes, 55 $

Zara, 50 $

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!