MARCOTTE, Clément



Au CHSLD de Saint-Raymond, le 25 mai 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Clément Marcotte, autrefois propriétaire du garage C. Marcotte et Fils Ltée de Saint-Basile, époux de madame Mariette Marcotte et fils de feu monsieur Jacques Marcotte et de feu madame Anna-Marie Thibodeau. Il demeurait à Saint-Basile de Portneuf. Monsieur Marcotte laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Réjean (Martine Marcotte), Linda (Gaétan Gingras) et Lucie; ses petits-enfants : Youri Marcotte (Stéphanie Campéano), Malie Marcotte (Maxime Cauchon), Marie-Hélène Gingras, Jean-Philippe Gingras (Joëlle Gingras), Frédéric (Jennifer Lecours) et Marilou Garon; ses arrière-petits-enfants : Rose, Dérek, Lucas, Maëly, Joey, James, Logan, Landon et Lochlan; ses frères et sœurs de la famille Marcotte : feu Gaston (feu Anita Richard), Alexis (feu Nicole Rivard, amie Rolande Jacques), Paulette (feu Lionel Dion, ami Paul-Émile Bertrand), feu Jean-Marie (Noëlla Julien), Gilles (Huguette Leclerc), feu Roger, Claude (Fernande Germain) et Nicole; les frères et sœurs de son épouse : feu Fernand (feu Jeanne-d'Arc Néron), feu Paul-Émile (Jeannine Falardeau), feu Noëlla (feu Adrien Levasseur), feu Gilles (Rosanne Genest), feu Aline (feu Jean-Louis Pouliot), Yvon, Carmelle (Yvon Harton), feu Jacqueline (Jean-Guy Vallerand) et Gérard; ses filleul(e)s : Jacques Marcotte et Guylaine Dion ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Raymond, 2ième étage, pour les bons soins et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lade 10h à 13h45.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.