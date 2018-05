CHARLAND BÉLANGER, Solange



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 22 mai 2018, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédée madame Solange Charland, épouse de feu monsieur Jean-Claude Bélanger ; elle a été propriétaire du Restaurant La Mie du Voyageur de Saint-Antonin de Rivière du Loup. Originaire de Saint-Pamphile, comté de L'Islet, elle était la fille de feu dame Délia Lord et de feu monsieur Polydor (Paul) Charland.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Daniel De Ladurantaye), Alain (Guylaine Caron), Danielle (Yves Lord), Chantal (Michel Corriveau), Christian et Liette (Steve Hudon) ; ses 10 petits-enfants : Jean-Philippe Fortin et Pierre-Yves Fortin, Martine et Jasmin De Ladurantaye, Naomie et Pierre-Alain Bélanger, Pierre-Samuel Lord, Marianne Chouinard et Béatrice Hudon, ainsi que leur conjoint(e); ses 5 arrière-petits-enfants : Antoine, Thomas, Gabriel, Allyson et Mia. Elle était aussi la grand-mère de feu Jérémi Bélanger. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Maria-Délia (feu Armand Gauvin), feu Louis-André (feu Fernande Thiboutot), feu Rose-Anne (feu Maurice Gauvin), feu Réal-Adrien (feu Suzanne Riverin), feu Jean-Paul (Marie-Paule Dupont), feu Germaine (feu Yvan Fortin), feu Roland (feu Jeannette Pelletier), feu Pamphile, feu Marie-Ange (feu Pierre Pellerin), feu Patrice (feu Desneiges Thibault), feu Claire Yvette (feu Jean-Paul Thibault), Jeannine (feu Raymond Blanchet) et Rachel (Rock Guérin); de la famille Bélanger : Jeanne-Mance (feu Lionel Dubé), feu Paul-Émile (Carmen Chouinard), feu Rodrigue (Gisèle Frève), feu François (Françoise Boucher) et Julien (Micheline Bernier); Sont aussi affectés par son départ ses cousins, cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement de Cap Saint-Ignace pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairejeudi le 31 mai de 19h à 21h30; vendredi jour des funérailles à compter de 11h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " sous les étoiles ".