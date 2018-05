PELLETIER, Joseph-Raymond



À l'Hôpital de Montmagny, le 23 mai 2018, est décédé à l'âge de 94 ans et 4 mois monsieur Joseph-Raymond Pelletier. Fils de feu dame Delvina Cloutier et de feu monsieur Joseph S. Pelletier, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Il rejoint ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Delphis (Mathilde Vaillancourt), Marie-Claire (Armand Thibodeau), Imelda (Joseph Thibodeau), Amanda (Léofred Desrosiers), Marie-Alice (Wilfrid Desrosiers), Gérard, Isidore (Yvonne Fournier), Jean-Baptiste (Marie-Claire Picard), Lucille (Antonin Dion), Jeanne D'Arc (Lorenzo Asselin), Philomène (Louis Pellerin), Éveline (Luc Pelletier), Léopold (Édith Bois). Sont affectés par son départ, ses neveux, nièces autres parents et amis(e)s. Un grand merci à Sonia Blanchet, son équipe et les résidents pour les 25 années passées avec eux. Notre reconnaissance également au personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur disponibilité et les soins d'une grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8 ou à la Fabrique de Saint-Pamphile, 44, de l'église, Saint-Pamphile, G0R 3X0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille accueilleront parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " du Parc ".