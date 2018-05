NADEAU, Jean-Pierre



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mai 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Nadeau, époux de madame Lise Nappert. Il demeurait à Lévis (autrefois de Saint-Hubert). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles et leurs conjoints: Suzie (Jonathan Cross) et Sandra (François Delisle); ses frères et soeurs: Mario Béchard (Denise Moisan), Élise Béchard (Richard Doucet) et Nicole Nadeau (feu Jean-Charles Tremblay); sa belle-mère: Hélène Parent (feu Armand Nappert); sa belle- famille Nappert: Bertrand (Aimée-Rose Côté), Rachel (Rodrigue Lemay), Ginette (Philippe Tremblay), Laurent (Lise Doyon), Carmen, Christian (Caroline Plante) et Odette (Michel Sylvain); ainsi que plusieurs oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents Albert Nadeau et Gertrude Lessard de même que Émilien Béchard et Thérèse Bisson. Nous tenons à souligner l'incomparable dévouement de l'ensemble du personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos sourires et votre chaleur nous ont aidés à traverser ces difficiles moments et à rendre plus doux le départ de notre père/mari bien-aimé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aule vendredi 1er juin de 19h30 à 21h30 et le samedi 2 juin à compter de 15h.