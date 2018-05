RAMIRES, Manuela Santos



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 25 mai 2018, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Manuela Santos, épouse de monsieur Pavel Ramires, fille de feu monsieur Antonio Maria Santos et de feu dame Maria Marques Santos. Elle demeurait à Saint-Augustin de Desmaures.de 17 h à 20 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Pavel, sa fille Cristina Ramires (Réjean Therrien); ses petits-enfants : Alexandra Ramires Therrien et Maryève Ramires Therrien; sa sœur Maria Marques (feu Antonio Da Luz); ses beaux-frères et sa belle-sœur : Luis Manuel (Ria Ramires), Jose Guilherme (Lurdes Ramires) et Georgina (Joao Faustino) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale, 2109-1270, ch. Sainte-Foy, Québec (Qc) G1S 2M4 tél. : 418 684-2260.