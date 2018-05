HALLÉ, Roland



Le 26 mai 2018, est décédé à Québec, à l'âge de 88 ans, M. Roland Halle, né le 20 mars 1930 à Lévis. Il était l'époux de Monique Lavergne, demeurant à Ste Foy, Québec, fils de feu Alice Couture et de feu Herman Hallé, il était le frère de feu Valère, feu Paul et feu Hermance.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de- Belmont. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: feu Monique, Elisabeth, Jean, Louis, Richard, et Nathalie ainsi que 13 petits-enfants (Destiné, Esra, Mehmet Hasan, Jean, Nicholas, Isabelle, Manon, Sophie, Henri, Curtis, Madeleine, Oliver, Marielle) et un arrière-petit-fils Thomas. Lui survivent, ses sœurs: Huguette, Yolande (feu Raymond), Micheline (feu Allen) ainsi que plusieurs belles-sœurs et beaux-frères. La famille désire remercier l'équipe du CHUL pour les soins attentionnés qui lui ont été prodigués.