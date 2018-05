Céline à un match des Knights?

Dans le cours de marketing 101, les équipes professionnelles doivent s’assurer que le client puisse avoir un bon spectacle. La victoire, c’est la cerise sur le sundae, mais les ingrédients qui accompagnent ce moment de joie sont aussi importants.

Durant toutes les années que j’ai passées chez les Expos, la période hivernale était sans aucun doute la plus difficile. Les dirigeants de l’équipe devaient s’assurer de trouver des solutions pour améliorer la formation sur le terrain. Quant à eux, les gens du marketing devaient trouver de nouvelles idées qui permettraient aux partisans de s’amuser. L’un des atouts qui a complément changé l’atmosphère au Stade olympique, c’est l’arrivée de Youppi.

Youppi était la clé pour s’assurer que les jeunes viennent assister à des matchs au stade.

L’autre aspect qu’il ne fallait pas négliger était le spectacle d’avant-match lors de la rencontre inaugurale au Stade olympique. L’identité de la personne qui interpréterait les hymnes nationaux était aussi importante que la victoire lors du premier match à domicile.

L’été 1981 a permis aux gens du marketing de ne pas se casser la tête pour les trois saisons à venir. J’avais été invité à l’émission de Michel Jasmin pour chanter la chanson My Way, la seule d’ailleurs que je connaisse. Dans les coulisses, je me suis entretenu avec mon bon ami René Angélil, qui accompagnait une chanteuse de Charlemagne, Céline Dion. Une fois qu’elle eût terminé sa prestation, il m’a demandé mes commentaires. Je lui ai dit que je l’avais bien aimée.

En 1981

Immédiatement, sans aucune hésitation, il m’a confié qu’un jour Céline serait l’une des meilleures chanteuses au monde. Ne reculant devant rien, je lui ai dit que s’il trouvait Céline aussi bonne, je l’inviterais pour interpréter les hymnes nationaux lors d’un match des Expos.

Il a accepté, mais il ne s’attendait pas à avoir une réponse aussi rapidement. En 1981, les Expos ont participé aux séries d’après-saison pour la seule fois de leur histoire. Lors d’un match éliminatoire au Stade olympique contre les Dodgers, Céline a été invitée pour chanter les hymnes nationaux.

Ce fut sans aucun doute le début d’une belle histoire entre les Expos et Céline Dion. Lors des trois matchs inauguraux suivants, Céline a interprété les hymnes nationaux. Le clou de sa présence, c’est l’année qu’elle a porté l’uniforme des Expos.

Lors du premier match de la finale de la Coupe Stanley, lundi, la cérémonie d’ouverture a été incroyable. Le jeu de lumières, la musique et la chorégraphie étaient splendides, même égales au spectacle du Super Bowl. Pour avoir la reconnaissance d’un spectacle digne du Super Bowl, il ne manquait qu’une chanteuse québécoise qui réside à Las Vegas.

Les Expos ont cédé Youppi au Canadien. Maintenant c’est aux Golden Knights de compléter une transaction de marketing avec les Expos. Tout simplement trouver la solution qui permettra à Céline d’interpréter l’hymne national à Las Vegas. À compter de ce moment, leur spectacle d’avant-match sera aussi digne qu’un spectacle de la mi-temps au Super Bowl.

Les Jays et Vladimir Guerrero Jr

Chaque semaine Vladimir Guerrero Jr met de la pression sur les épaules des dirigeants des Blue Jays. Sans aucun doute, la direction croit que « Vlad » va ralentir, mais c’est l’inverse qui se produit. Il domine le niveau AA d’une façon exceptionnelle. Même moi, je croyais qu’il allait connaître une séquence difficile. C’est le contraire qui se produit car il ne fait que s’améliorer et dominer.

Avant de rappeler « Vlad » avec les Jays, il y a trois analyses que les dirigeants doivent faire. Commençons par la vente de billets. Pour quelques matchs, il va y avoir une petite augmentation, mais pas assez pour équilibrer le budget de fin d’année.

Le deuxième point, c’est que l’arrivée de Guerrero ne permettra pas à l’équipe de participer aux séries. Je ne crois pas qu’il pourrait connaître les mêmes succès avec les Jays.

Permettez-moi d’ajouter le point le plus important. Son admissibilité à l’arbitrage ainsi que son autonomie ne doivent pas être mises en danger.

Conclusion, le rappel de « Vlad » ne se fera pas avant la mi-avril 2019.