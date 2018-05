CHAMPAGNE ROBICHAUD, Lise



Paisiblement, à l'hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 16 mai 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Lise Champagne, épouse de feu monsieur Fidèle Robichaud et fille de feu monsieur Albani Champagne et de feu madame Jeannette Rodrigue. Elle demeurait à Fossambault-sur-le-Lac. Madame Champagne laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Gilles Gladu), Yvan (Brigitte Roberge), Danièle (Camil Crépeault), Natalie (Jeannot Tremblay) et Martin (Chantale Dufresne); sa filleule Karine et son filleul Fidèle Jr; ses 15 petits-enfants ainsi que ses 17 arrière-petits-enfants; ses sœurs et ses frères de la famille Champagne: feu Gilles, feu Suzanne, Denise (Jean-Claude Gingras) et feu Michel (Ginette Leclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robichaud: Bella (feu Théodore Richard), feu Emma (feu Armand Comeau), Jeanne (Ron Gould), feu Maria (feu Rufin Barriault), Marie-Reine et sa belle-sœur Thérèse. Elle est allée rejoindre ses autres beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robichaud. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Remerciements au personnel du départements de pneumologie et des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les très bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13h à 16h.Par la suite, les cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest & Fille Ltée, Pont-Rouge. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 www.cancer.ca. Les formulaires seront disponibles au salon.