Douze nouvelles accusations contre un acupuncteur ontarien

GUELPH, Ontario – Un acupuncteur de Guelph, en Ontario, devra répondre à 12 nouvelles accusations en matière d’agression sexuelle.

Arrêté l’automne dernier en lien avec une première allégation d’agression sexuelle sur une patiente, Sherman Lai avait vu les accusations s'accumuler contre lui depuis novembre 2017, au fur et à mesure que de nouvelles victimes se sont manifestées.

En incluant les 12 nouvelles accusations annoncées mercredi par la police de Guelph, l'acupuncteur fait maintenant face à 36 chefs concernant 15 présumées victimes.

Sherman Lai devra notamment répondre à des accusations d'agression, agression sexuelle, menace de mort, agression armée, possession d'arme et séquestration.

L'homme de 58 ans se présentait comme un praticien en médecine traditionnelle chinoise et en acupuncture au «Centre of Integrative Natural Medicine», où il a travaillé pendant plus de 20 ans. Le centre a déménagé il y a environ six ans à Morriston, toujours en Ontario.

La police a indiqué que des patients dans le Grand Toronto et «au-delà» ont été recommandés à Lai au fil des ans.