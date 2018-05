BORGIA, Jean-Guy



À l'unité de soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale du Québec, le 25 mai 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Jean-Guy Borgia, fils de feu M. Henri Borgia et de feu dame Rosa Bourget, conjoint de dame Dyane Hunter. Il demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi, jour des funérailles de 9h à 12h.et de là au cimetière paroissial. Il est allé rejoindre sa fille Marlène décédée en 2010. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, sa fille Valérie (Frédéric Poulin), son gendre Ghyslain Fournier, sa petite-fille Audrey Borgia Fournier (Nicolas Légaré), ses deux arrière-petites-filles : Megan et Maxim ; son frère et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Rose-Aimée (feu Roger Lapointe), Monique (Clermont Tremblay), Gilles (feu Lisette Veilleux, Laurette Lachance), feu Paul-Henri (feu Jeanne Boivin, Monique Bisson), feu Lucien, feu Mado (René Bertrand) et feu Hélène (Philippe Houde, Nathalie Lagacé) ; de la famille Hunter : Murielle (André Bédard), feu Raymond (France Coulombe) et Robert (Lucy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CLSC Orléans, le Dr Paul Bonenfant et toute l'équipe de l'unité de soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale du Québec pour tous les soins exceptionnels prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 av. Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 1(888) 939-3333 / site internet : www.cancer.ca