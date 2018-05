BOUTIN, Raynald



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 mai 2018, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Raynald Boutin, époux de madame Lynn Gravel, fils de feu Paul-Émile Boutin et feu Simonne Maurice. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 1 juin 2018 de 19 h à 21 h et le samedi 2 juin 2018 de 9 h à 10h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lynn, ses 3 fils: Jean-François Laverdière-Boutin (Véronique Belleau), Kaven Laverdière-Boutin (Marie-Josée Roy) et Jérôme Laverdière-Boutin (Jonathan Simard); ses beaux-enfants: Sédrick Bouchard (Isabelle Morin) et Lydia Bouchard (Étienne Cimon); ses 9 petits-enfants: Mathis, Rosalie, Alice, Éliot, Léo, Angélie, Thomas, Benjamin et Loïc. Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Liliane Laverdière (Steve Welch), ses frères et sœurs: feu Alain, Jean-Denis (Denise Lapointe), Claudette, Cécile (Guy Lehoux), Monique (Jeannot Leduc), Rosaire (Lisette Guillemette), Diane Lapointe (feu Maurice), Micheline (Réjean Marquis), Michel (France Boutin), Lina (Claude Breton), Lise (Rock Lejeune), Pauline (Alain Guillemette) et Guyanne (Marc Breton); sa belle-mère madame Jeanne d'Arc Gravel, ses beaux-frères et belles-sœurs: Louise, Cécile (Clermont Jacques), Lucie (Jean Gaulin), Jacques, Yvon (Chantal Larochelle), ses cousins, cousines, ses collègues de travail et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du département d'oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc), H3A 3S5, Tél : 514-861-9227 ou 1-866-343-2262.